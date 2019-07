Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București pregatește o serie de masuri de austeritate prin care sa fie diminuate cheltuielile cu 357,5 milioane de lei. Potrivit unui document dat publicitații de G4Media, cei mai loviți vor fi angajații care nu vor mai primi marirea de salariu programata pentru 1 septembrie,…

- Transportul public bucurestean aniverseaza 110 de ani de la infiintarea primei concesiuni care a devenit principala companie de transport in comun din Bucuresti. Cu acest prilej, Primaria Capitalei, prin STB SA, da startul campaniei STB 110 ani, prin care ii incurajeaza pe bucuresteni sa foloseasca…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) marcheaza implinirea a 110 ani de transport public in Capitala printr-un concert sustinut de What's Up, Smiley si Jo, sambata seara, in Parcul Izvor. Cu aceasta ocazie, STB si-a lansat propriul imn in care calatorilor li se transmite ca in autobuz nu stau la semafor…

- “Consider ca PSD, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la prezidentiale. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa candidez la Presedintie. Imi doresc, insa, sa am sanatate si sustinere, sa finalizez cu bine proiectele pentru Bucuresti.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca firma Mercedes Benz a depus o oferta in cadrul licitatiei care vizeaza achizitionarea a 130 de autobuze hibrid de catre municipalitate. "Chiar azi (marti - n.red.) s-a depus o oferta - spun eu, semnificativa - din partea companiei Mercedes Benz…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ieri ca pe 11 aprilie s-a nascut primul copil prin programul "O sansa pentru cuplurile infertile", derulat de Primaria Municipiului București (PMB). "Fericita mamica a nascut la Maternitatea Spitalului Cantacuzino din Capitala o fetita perfect sanatoasa, care…