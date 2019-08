Societatea de Transport Bucuresti (STB) are, in prezent, 11.084 de angajati iar salariul mediu tarifar in cadrul societatii este de 3.450 de lei, la care se adauga bonuri de masa, precizeaza STB in replica la o postare a unui consilier general.



"Neutralitatea politica a companiei municipale de transport public continua sa ii deranjeze pe politicienii care si-ar dori sa poata folosi cei 11.084 angajati ai STB SA ca masa de manevra in lupta politica. Numarul de 11.700 angajati utilizat in comentariul sau manipulator de un reprezentant PNL este numarul maxim de posturi, conform organigramei…