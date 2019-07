STB a reluat campania de curăţenie şi igienizare a vehiculelor Societatea de Transport Bucuresti, STB SA, a reluat in acest weekend campania de curatenie si igienizare a vehiculelor inceputa in luna decembrie a anului trecut, informeaza STB printr-un comunicat remis duminica AGERPRES.



"STB SA a reluat in acest weekend (6-7 iulie a.c.), la doua luni dupa deschiderea unei noi etape, campania de curatenie si igienizare a vehiculelor inceputa in luna decembrie a anului trecut. Astfel, pentru fiecare vehicul care va iesi in traseu va fi aplicat programul de spalare si igienizare in interior si exterior, precum si neutralizarea graffitti-urilor. Treptat,…

Sursa articol: agerpres.ro

