STB a lansat licitatie pentru inca 40 de tramvaie noi

- MODERNIZARE…Primaria comunei Pogana a scos saptamana trecuta la licitatie pe SICAP proiectarea si executia de lucrari la obiectivul de investitie: “Modernizare drumuri de interes local in comuna Pogana, judetul Vaslui”. Valoarea totala estimata a proiectului este de 12 256 851,84 lei. Data limita de…

- Spitalul Clinic Colentina a lansat o licitatie prin care vrea sa achizitioneze medicamente in valoare de pana la 390,5 milioane lei (81,9 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.Licitatia vizeaza incheierea unui acord-cadru, iar numarul maxim de participanti…

- Compania Nationala de Cai Ferate a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari aferente obiectivului 'Modernizarea liniei CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera', Lot 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre…

- Primaria Alba Iulia a lansat o licitație privind proiectarea și execuția a 134 de platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor urbane din municipiu. Valoarea totala a contractului, care include printre altele servicii de proiectare, asistența tehnica și execuție, este de peste 9,1 milioane…

- Primaria a lansat oficial ieri proiectul privind restaurarea cladirii in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala (etaj) si Societatea de Medici si Naturalisti (parter). Lucrarile la monumentul istoric sunt in plina desfasurare, dupa ce, luna trecuta, a fost semnat un contract in acest sens cu firma…

- Agenția Naționala pentru Locuințe finanțeaza construirea a 20 de noi locuințe in orașul Cugir. In acest sens a fost lansata licitația pentru atribuirea unui contract de proiectare și execuție lucrari aferent obiectivului de investitie ”Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, județul Alba, orașul…

- La cea de-a doua licitație pentru achiziția de tramvaie noi s-au inscris doua firme, una din Turcia și alta din Polonia (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPOLKA AKCYJNA). Au caștigat turcii de la BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR. A.S.. Licitația nr. 2 a fost lansata in luna februarie, dupa…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca, incepand de luni, infiinteaza linia de autobuze 343, intre Institutul Oncologic si Platforma Pipera, si va suplimenta numarul de tramvaie pe liniile 16 si 36.