- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta reaminteste publicului calator, tarifele tichetelor si abonamentelor de calatorie, categoriile de beneficiari ai abonamentelor cu reducere sau gratuitati: Tarife bilet:Bilet 1 calatorie 1,50 leiBilet 2 calatorii 3,00 leiBilet valabil 60 minute pe toate liniile…

- Anunț important pentru toți elevii. Ministrul Educației a vorbit despre schimbarile ce vor intra in vigoare in invațamant anul acesta, facand referire la materiile opționale. Incepand din 2019, inscrierea la orele de religie va suferi modificari.

- Primaria Baia Mare : Anunț de interes public privind abonamentul anual pentru toate parcarile publice din Municipiul Baia Mare , pentru anul 2019! Din 3 ianuarie va invitam sa achiziționați abonamentul anual pentru toate parcarile publice din Municipiul Baia Mare achitand prețul de 100 lei pentru autoturismele…

- Potrivit proiectului de lege, o asociație va putea fi dizolvata la cerere, prin hotarare judecatoreasca, daca este considerata a fi succesoare a unei organizații naziste sau care acționeaza in sensul schimbarii prin violența a regimului constituțional. Liviu Pleșoianu, prezent prin legatura…

- Alexandru Arsinel a decis sa se retraga si a stabilit care va fi ultima zi a mandatului sau. "Alexandru Arsinel va mai veni, in ultima lui zi, la Teatru, pe 3 ianuarie. A vrut sa inceapa anul la Teatru, chiar daca va fi si ultima lui zi aici. Probabil va fi o petrecere de adio, va discuta…

- In luna noiembrie, Alina a hotarat ca venise momentul sa inceheie relația pe care o avea cu un tanar de origine macedoneana, scrie observator.tv. Decizia femeii l-a innebunit pe barbatul de 32 de ani, care a vrut sa se razbune. A atact-o pe Alina cu acid, in plina strada. Citeste si Veste…

- O generatie de oameni care au reprezentat multa vreme cultura romaneasca, suflul neamului romanesc dispare, ca nisipul dintr-o clepsidra. Stela Popescu a murit pe 23 noiembrie 2017, iar la cateva zile dupa, mai exact pe 27 noiembrie 2017, a parasit scena acestei lumi si colega ei de teatru,…

- Directorul general al Metrorex, Dumitru Șodolescu, a declarat, luni, ca lucrarile la Magistrala Drumul Taberei vor fi finalizate „suta la suta” in 2019, in ciuda problemelor pe care compania Astaldi le-ar avea. De asemenea, licitația pentru Otopeni va avea loc in primul trimestru din 2019. „Am sesizat…