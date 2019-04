Statutul poliţistului local, adoptat tacit de Senat Initiata de un grup de parlamentari UDMR si PSD, propunerea legislativa stabileste conditiile incadrarii politistilor locali in raport cu nivelul studiilor necesare acordarea gradelor profesionale, insemnele distinctive de ierarhizare, procedura si cazurile de modificare sau suspendare a raporturilor de serviciu, indatoriri, drepturi si interdictii, conditiile privind pensionarea, raspunderea civila a acestora, precum si incetarea raporturilor de serviciu.



Initiatorii argumenteaza necesitatea unui astfel de act normativ prin natura si complexitatea muncii depuse de politistul local… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion considera ca partidele politice nu au proiect de tara si nu isi doresc nimic pentru Romania. "Romania este condusa de aceleasi partide politice care in ultimii 30 de ani au guvernat-o rand pe rand sau impreuna, in aliante care mai de…

- Sedinta solemna prilejuita de implinirea a 15 ani de cand Romania s-a alaturat NATO i-a adus in Parlament, la sedinta solemna comuna a Senatului si Camerei, pe primii patru oameni in stat, pe fostii presedinti Basescu si Constantinescu, precum si pe membrii Executivului. Klaus Iohannis a facut referire,…

- Președintele Klaus Iohannis participa, marți, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice.

- Plenul a amendat proiectul, la propunerea liderului grupului senatorial PSD, Serban Nicolae, in sensul ca actul normativ nu ii vizeaza numai pe soldatii si gradatii profesionisti din Ministerul Apararii Nationale, ci pe toti cei din institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta…

- Astazi, in plenul Senatului, a fost adoptata L113 18.02.2019 propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti.Mihai Fifor: Am adoptat, astazi, in plenul Senatului, L113 18.02.2019 propunerea mea legislativa pentru modificarea…

- Deputatii juristi au modificat doar formularea articolului 75 care prevede ca "alesii locali au un interes personal intr-o anumita zona daca au posibilitatea sa anticipeze ca votul lor este decisiv in luarea unei decizii a autoritatii publice din care fac parte, care ar putea prezenta un beneficiu…

- Controversata ordonanta de urgenta 114, care prevede masuri fiscale, printre care si introducerea "taxei pe lacomie" pentru banci, a fost scoasa de pe ordinea de zi a Comisiei pentru buget din Senat, la cererea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici. Acesta a argumentat ca au fost depuse…

- ANCOM a elaborat si supune consultarii publice documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz, care stabileste obiectivele, principiile, conditiile si procedura pentru acordarea…