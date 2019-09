«Statutul de principală forță politică a județului ne obligă să avem candidat!» Alegerea președinților de Consiliu Județean prin vot direct modifica radical peisajul politic local și lupta pentru prima funcție in județ. Primul care se inscrie in lupta impotriva președintelui Moraru este deputatul PNL Gheorghe Tinel. Acesta susține insa ca nu e singurul. «PNL are mai mulți candidați pentru aceasta funcție... Oricare dintre ei reprezinta o opțiune valida pentru electoratul ialomițean!» a declarat el. Președintele Moraru a furat startul La inceputul lunii iunie 2019, la cererea președinților de consilii județene, Guvernul a aprobat o Ordonanța de Urgența care prevede... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

