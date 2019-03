Statutul de „miliardar prin forţe proprii” al lui Kylie Jenner a stârnit controverse Kylie Jenner a fost numita de revista Forbes cea mai tanara miliardara care și-a caștigat averea prin forțe proprii, iar acest statut a starnit nenumarate controverse. Dintre cei 41 de tineri miliardari cu varsta sub 40 de ani, Kylie Jenner este singura femeie. Fondatoarea „Kylie Cosmetics”, in varsta de 21 de ani, este pentru prima oara in clasamentul realizat de Forbes, cu o avere estimata la 1 miliard de dolari. Aceasta le-a intrecut chiar și pe prințesele moștenitoare Alexandra Andersen a Norvegiei (22) și pe sora acesteia, Katharina (23), ocupantele primelor poziții trei ani consecutiv.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starul din reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians” a anuntat ca asteapta al patrulea copil. Kim Kardashian si Kyne au deja trei copii, iar cel de-al patrulea va veni pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Kim (38 de ani) a declarat in cadrul unei emisiuni ca deja stie data aproximativa cand…

- Kylie Jenner și sora sa, Khloe Kardashian, amandoua devenite mamici anul acesta, au facut senzație pe rețelele de socializare dupa ce au aparut alaturi de fetițele lor pe care le-au imbracat in ținute asortate cu cele purtate de ele la petrecerea Kardashian-Jenner de Craciun, scrie Daily Mail. Kylie,…

- Kendall Jenner, fiica in varsta de 23 de ani a lui Kris Jenner și sora mai mica a lui Kim Kardashian, ocupa, pentru al doilea an consecutiv, primul loc in topul Forbes al celor mai bine platite modele, cu incasari de 22,5 milioane de dolari, scrie Mediafax.Kendall Jenner a reușit sa se poziționeze…