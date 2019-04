Proiectul, initiat de parlamentari PSD, a fost adoptat in urma reexaminarii, cu 78 de voturi "pentru", 28 "impotriva" (PNL si USR) si o abtinere, in forma aprobata de Camera Deputatilor.



"Fapta alesilor locali de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum sase luni", se arata in textul legislativ adoptat de Senat in urma reexaminarii.



Senatorul USR Florina Presada a subliniat, in plen, ca forma actului normativ adoptat de Senat reprezinta o "slabire…