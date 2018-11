Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii romani care vor sa se dezvolte in plan profesional au ocazia sa predea in scolile din SUA in anul scolar 2018-2019, in cadrul unui program sustinut de organizatia Participate. Procesul de recrutare al dascalilor se va desfasura in perioada 7...

- Sibiul va lansa Sibcoin, prima moneda locala din Romania, in pregatirea programului Sibiu Capitala Gastronomica Europeana din 2019, a anunțat Consorțiul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019. Moneda va fi prezentata oficial in 21 noiembrie, la Bucuresti, iar denumirea ei a fost aleasa in urma unui…

- Mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect legislativ, care prevede ca familiile monoparentale al caror venit mediu lunar este mai mic decat 1,5 salarii minime brute pe țara sa beneficieze de indemnizații lunare, incepand de la 1 ianuarie, in scopul prevenirii separarii copiilor de familie,…

- Romanii care iși doresc sa acceseze un credit in perioada urmatoare va trebui sa indeplineasca niște condiții drastice, intrucat Consiliul de Administrație al BNR a adoptat numeroase modificari la regulamentul de creditare.

- Vești senzaționale vin pentru mai mulți romani, care nu vor mai fi nevoiți sa aștepte pana la 60 de ani ca sa se pensioneze, intrucat ar putea sa incaseze venituri de la stat inca de la 45-50 de ani, in cazul in care lucreaza de tineri.

- Șoferii care sunt prinși sub influența alcoolului și-ar putea pastra dreptul de a conduce, in cazul in care sunt de acord sa monteze pe mașina un dispozitiv care sa depiseze daca se vor mai urca bauți la volan.

- Angajari in armata 2018: MApN angajeaza ingineri, psihologi si pompieri. Ce conditii trebuie sa indeplineasca si ce beneficii sunt oferite Armata pregateste noi angajari, astfel au fost scoase mai multe posturi la concursul care va avea loc in lunile octombrie si noiembrie. Este vorba de functii de…

- Facturile la curentul electric ar putea sa fie istorie in perioada urmatoare, intrucat romanii care vor sa se debranșeze de la orice furnizor vor putea cere de la stat pana la 20.000 de lei.