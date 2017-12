Statul vrea sa imprumute in 2018 circa 50 miliarde lei de pe piata locala si 4,5 - 5 miliarde euro de pe pietele internationale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului…

- Pentru fiecare dintre sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 7 miliarde euro a programului privind Medium Term Notes (MTN) de emisiuni de titluri de stat pe pietele externe, de la 20 miliarde de euro, cat este prevazut in HG 1264/2010, la 27 miliarde de euro, pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei…

- Banii alocati de Guvern pentru Prima Casa 2018 sunt mai putini fata de cei de pana acum insa siminuarea plafonului de garanții acordate este compensata de micșorarea marjei maxime de dobanda acceptate. Guvernul va aloca anul viitor 2 miliarde lei pentru garanții acordate in programul Prima Casa, informeaza…

- Piața romaneasca de retail este estimata, in prezent, la 40 miliarde euro, 85% din produsele vandute in lanțul de comerț fiind de origine mixta, iar 15% sunt produse locale, conform unui studiu de specialitate, remis marți AGERPRES. Conform studiulu, în ceea ce privește piața…

- ARIES Transilvania anunța rezultatele unui amplu studiu național al pieței de IT din Romania, realizat cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și care analizeaza evoluția domeniului pe parcursul a șase ani, intre 2011 și 2016. Conform studiul, numarul companiilor din IT la nivel național…

- Numarul companiilor din IT la nivel național a crescut in perioada 2011 - 2016 de la 9.823 la 14.339 și se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depași numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, conform unui studiu al…

- Indiferent cat de mult s-ar dori, in absenta unei evidente nationale / computerizate a pacientilor si la o acoperire cu servicii medicale a populatiei de mai putin de 65% va fi imposibil pentru Ministerul Sanatatii sa asigure stocuri suficiente de medicamente in asa fel incat sa nu existe pacienti…

- Piata titlurilor de stat din Romania a fost influentata de evolutiile din pietele internationale si de factorii interni, remarcandu-se scaderea ratei de dobanda pe scadenta 10 ani, un barometru pentru costul de finantare in economie, evolutie convergenta cu cele din pietele din Statele Unite si…

- ♦ Conform unor surse din piata, banca din Cluj va plati 250-270 mil. euro. Banca Transilvania a anuntat vi­neri ca a semnat contractul de achi­zitie a Bancpost, nu­ma­rul no­ua de pe piata, o tran­zac­tie care ii va aduce o cres­tere a ac­tivelor si veniturilor de peste 15% si un profit…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- Piata rezidentiala din Romania pare sa fie la varful unui ciclu de crestere, fiind caracterizata de un grad mare de fragmentare, asimetrie si polarizare, precum si de dependenta de programul Prima Casa, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. …

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Varfurile de prețuri pe piețele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piața nu funcționeaza corect și nu vad motive majore de ingrijorare, piața din Romania avand un cadru de funcționare destul de bun, a declarat, marți, Francesco…

- Numarul mediu de salariati a crescut cu 1,7% in 2016 fata de anul precedent iar cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in industrie, reprezentand 34,8% din total, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. Marimea medie a unei intreprinderi din…

- Grupul italian de utilitati Enel a prezentat marti noul sau plan strategic conform caruia, in perioada 2018-2020, va investi 24,6 miliarde de euro, din care 80% pe pietele mature precum Italia, Spania si SUA, precum si pentru a face retelele sale mai digitale, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Badea, transmite: Volumul pariurilor sportive și casino online și offline (wagered amounts) din Romania se ridica, in medie, la valoarea de 4 miliarde de euro pe an, potrivit estimarilor din piața de profil. Jucatorii din piața explica faptul ca…

- Intr-o analiza publicata vineri, agenția Bloomberg face o paralela intre creșterea economica din 2017 a Romaniei și creșterea economica din 2008, care a precedat criza economica, iar autoritațile de la București au fost nevoite sa solicite o asistența financiara internaționala de 20 de miliarde de euro.

- ♦ Anul 2008, an cu o crestere economica record postcriza, de peste 6%, va inregistra o performanta negativa greu de egalat: statul va avea cele mai mici investitii inregistrate inca de dinainte de aderarea Romaniei la UE pana in prezent. In ordine, cresterea economica de 6% din 2017 este…

- "In ultimii 10 ani, peste 80% din ajutoarele de stat s-au dus catre firmele straine in loc sa capitalizam firmele romanesti. In perioada 2008- 2014, soldul rezultatului net raportat de multinationale, calculat ca diferenta intre profitul total si pierderea totala, a fost de doar 2,5 miliarde lei.…

- "In acest an am inmagazinat cu circa 50- mai mult fata de anul anterior. Am ajuns la circa 3,5 milioane MWh in aceasta perioada. Pretul nostru realizat la gaze a fost semnificativ mai jos decat cel de pe platforma centrala a Bursei Romane de Marfuri (BRM). Piata este sub presiune, datorita dinamicii…

- Cifra de afaceri a Romgaz s-a majorat in primele noua luni ale anului cu 35%, la 3,24 miliarde lei, in timp ce profitul net a crescut cu 65%, la 1,18 miliarde lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile totale au avansat cu 14,7%, in timp ce cheltuielile au inregistrat…

- Este evident ca multinaționalele nu au jucat corect in relația cu statul roman și au profitat de orice chichița legislativa pentru a externaliza profitul, dar asta fac in toate țarile in care statul lasa garda jos. Statul este vinovat ca multinaționalele au profitat. Stigmatizarea corporaților este…

- Vanzarile de Black Friday din acest an din Romania ar putea depasi pragul de 170 milioane de euro, a anuntat miercuri organizatia specializata pe comertul online GpeC.Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- Piața distribuției tradiționale din Romania, in valoare de aproape trei miliarde de euro, este generata de circa 150 de operatori economici, regiunile Muntenia și Transilvania fiind acoperite de 21% din companii, respectiv 19%, potrivit datelor furnizate de Asociația Companiilor de Distribuție de…

- Piata de comert online din Romania va depasi, in 2017, valoarea de 2.3 miliarde de euro si se asteapta sa ajunga undeva in jurul sumei de 2,4 miliarde de euro doar pe zona de e-tail. In ultimii ani numarul magazinelor online a crescut considerabil in mod special pe anumite categorii.

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași in 2017 valoarea de 1,87 trilioane dolari, in creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce inregistreaza cele mai mari incasari cu 681, 438 și respectiv 196 milioarde…

- Deficit bugetar de sapte miliarde de lei, in primele noua luni ale anului Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni indica un deficit de 0,81% din PIB, fapt care demonstreaza ca Romania se incadreaza in tinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilita pentru anul 2017, arata Ministerul…

- "Ramanem cu ținta de absorbție din programul de guvernare, de 5,2 miliarde de euro. Obiectivul este mare, dar daca nu iți propui obiective multe, nu reușești sa faci nimic. Daca la ora actuala avem 3,2 miliarde de euro rambursați in Romania, mai avem 500 de milioane de euro la Comisie", a declarat…

- Razvan Sturza, mobile business group leader Lenovo este relaxat, accentueaza in mod repetat ideile esentiale si nu se da in laturi de a spune lucrurilor pe nume. Este tipul de manager de la care poti afla lucruri interesante si, din fericire, instinctele nu m-au inselat. La o cafea cu el am aflat…

- Conform datelor raportate, pentru prima data toti asiguratorii indeplineau, la data de 30 iunie 2017, cerințele minime de capital (MCR) si cerintele de capital de solvabilitate (SCR), conform Regimului Solvency II. Valoarea fondurilor proprii eligibile, la finalul primului semestru al anului 2017, pentru…

- "Nu scad sub nicio forma si o luam de la capat: este un mecanism prin care salariile raman cel putin la fel, ele vor creste. A fost discutia daca aceasta masura aplicata la sistemul de stat este clar ca genereaza cresteri, fiindca statul, da, va transfera salariul brut de astazi pe suma care permitea…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a aprobat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania, in cei 25 de ani in care a activat in țara noastra, se arata intr-un comunicat al instituției financiare. Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,…

- Evolutiile recente de pe piata monetara, agitatia din sfera politica si reajustarea pietei la noile prognoze privind cresterea economica, inflatia si nivelul dobanzilor au dus la majorarea randamentelor obligatiunilor in luna octombrie, se arata intr-o analiza realizata de Unicredit Bank Astfel,…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o licitatie de certificate de Trezorerie cu discount, in valoare de 600 milioane lei, cu scadenta la un an, aceasta fiind a treia emisiune de titluri la care statul refuza ofertele primite de la banci.…

- Ministerul Finantelor a plasat marti obligatiuni in euro pe pietele internationale in valoare de un miliard de euro. Ministrul Ionut Misa spune ca nivelul cererii si randamentul obtinut arata ca investitorii au incredere in economia tarii noastre. "Nivelul cererii si randamentul obtinut in…

- Institutia anunta ca a atras de pe pietele financiare internationale suma de un miliard de euro prin redeschiderea emisiunii lansate in aprilie 2017, cu maturitatea initiala de 10 ani, cupon 2,375%. „Cu aceasta noua redeschidere, volumul cumulat pe aceasta serie a atins un nivel de doua miliarde…

- Ministerul Finantelor Publice a atras ieri de pe pietele financiare internationale suma de 1 miliard de euro prin redeschiderea emisiunii lansata in aprilie 2017, cu maturitatea initiala de 10 ani, cupon 2,375%.

- Ministerul Finantelor a plasat marti obligatiuni in euro pe pietele internationale in valoare de un miliard de euro, redeschizand emisiunea de titluri pe zece ani, potrivit Reuters . Emisiunea a fost plasata cu un cupon de 2,375% si cu un spread de 128 bp, cel mai mic obtinut pana acum de Romania pe…

- Ministerul Finantelor a decis sa iasa astazi din nou pe pietele externe pentru un imprumut in euro, prin redeschiderea unei emisiuni de bonduri din primavara acestui an, de 1 mld. euro, cu scadenta in aprilie 2017. Rata cuponului este de 2,375%, iar cererea a fost de 2,7 mld. euro. Valoarea…

- Romania ramane statul membru care inregistreaza cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2% (diferența dintre sumele de TVA ce ar trebui colectate și incasarile efective din TVA), potrivit unui studiu al Comisiei Europene. Aceasta se traduce intr-o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde…

- Cei mai bogați o suta de români au pe mâna averi cumulate de 15,5 miliarde de euro, iar 54% din acestea au fost construite pe baza relațiilor cu statul, adica așa-numitul „capitalism de cumetrie”, conform unei analize NewMoney, realizata pe baza unui studiu al revistei The…

- "Daca sunt mici start-upuri, inclusiv din Germania, care vor sa aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru ca programul va continua si anul viitor. Grantul maxim este de 200.000 lei, avem doua surse de finantare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri europene nerambursabile si 1,2 miliarde…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 965 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele. De asemenea, au fost iesiri de 2,6 miliarde…

- De la an la an, industria autovehiculelor se bucura de o rentabilitate puternica. In 2016 a inregistrat o rata de crestere impresionanta, + 9% fata de 2015, iar media globala a avansat cu 1,6%. In acest ritm, se poate vorbi despre o crestere de 6-7% pe an pana in 2020. Pana acum sectorul…