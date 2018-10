Statul vinde rapid case de aproape 1 miliard de euro Vile in zone selecte ale Capitalei, apartamente și de 100 de metri patrați și spații destinate oamenilor de afaceri sunt scoase periodic la licitație de RAAPPS. Daca ele nu sunt adjudecate din prima, la urmatoarea licitație prețul acestora este mai mic, el fiind diminuat de fiecare data cand este reluata licitația. De exemplu, un apartament situat pe bulevardul Unirii, nr 68, bl K2, sc 2, a fost vandut cu 123.600 de euro. Iar Vila 11 din Snagov, cu 27.000 de metri patrați și o suprafața utila de 2.085 de metri patrați, au fost vanduta cu 2.124.900 de euro plus TVA. In total s-au vandut 326 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

