- "Se lucra in echipele comune ori in aceste echipe comune, tintele erau luate de Serviciu in atentia sa. Cheltuielile facute de SRI erau imputabile ca si cheltuieli judiciare, adica intrau in sarcina statului, indiferent daca Serviciile nu gaseau nimic. Un lucru mizerabil e ca Parchetul, cu toate…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu vine cu o ATENTIONARE in care arata explicit unde este cheia din acest protocol si cine trebuie sa raspunda pentru aceste acte care incalca legile unui stat de drept.

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul...

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat astazi pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.In sectiunea Document puteti studia protocolul de colaborare dintre cele doua institutii.…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.

- Serviciul Roman de Informații a publicat, vineri, protocolul incheiat cu Parchetul General. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL. The post A fost publicat protocolul de colaborare intre SRI și Parchetul General / DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri urmeaza sa fie publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General.

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, intr-un interviu difuzat de postul B1 TV. “Protocoalele reprezinta…

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu...

- Toni Grebla, fost judecator al CCR, a declarat ca principala tinta a Serviciilor Secrete a fost Curtea Constitutionala. "Dupa parerea mea numai Curtea Constitutionala a fost una din tintele principale si numai s-a profitat de declaratia aceea halucinanta, si Coldea a profitat de declaratia aceasta…

- Sebastian Ghita sustine ca la baza demisiei lui George Maior din fruntea SRI ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Toni Grebla. "I-am spus lui Coldea direct. Eu cred ca tocmai ti-ai zburat directorul de serviciu. Si cred ca ai facut-o intentionat. Si pe mine nu ma pacalesti.…

- "Ai pus punctul pe i. Ei cereau sa vada stadiul proceselor pentru marea coruptie. Marea coruptie eram eu. Eu am fost condamnat in trei dosare, deci am fost achitat in trei dosare. Dosarele nu erau de mare corupție. Unul era pentru sechestrare de persoane, unul pentru premiere de sportivi și unul…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu susține ca atat persoane, cat si institutii, in principal din zona „institutiilor represive” ale statului, au format statul paralel. ”Incepem sa-i vedem pe actori: pe domnul Coldea, pe domnul Maior, pe doamna Kovesi si mai sunt si altii, la SRI stimabilul general…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control al SRI, sustine ca reprezentantii Serviciului au sustinut ca baza legala a protocoalelor incheiate cu diferite institutii este decizia 17 din 2009 a CSAT, care stabileste o lista de vulnerabilitati, nu si inchierea acestor acorduri de colaborare. Klaus…

- Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu, patronul Antena 3, isi trimit mesaje dure de la distanta, dupa ce Sebastian Ghita a afirmat, in direct la emisiunea lui Gadea, ca Voiculescu se intalnea cu Maior si Coldea. Dupa ce Voiculescu le-a solicitat, printr-o postare pe blog, lui Ghița…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca imediat dupa pierderea alegerilor prezidențiale a avut o discuție cu Iohannis, in care au convenit ca el sa mearga mai departe ca premier. Ulterior, au inceput problemele cu dosarele pentru el și Liviu Dragnea.”In…

- Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, sustine, despre audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, in dosarul Black Cube, ca "se cauta spectacol", precizand ca a fost legat de acest dosar de "statul paralel".

- In prima faza s-a aflat, joi, ca actualul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, dar si fostul numar 2 din SRI, generalul Coldea, au fost audiati, in mare taina, zilele trecute, la DIICOT, asemeni sefei DNA, Laura Kovesi, toti in aceeasi cauza – dosarul “Black Cube”. Fostul ofiter…

- "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul Ponta.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de Victor Ponta, el a afirmat: "Ii las sa se afunde si mai mult". Citeste si: Victor…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Dupa parerea lui, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de presedinte executiv, care nu au avut sustinere, nu au ocupat functii a fost din cauza ca au starnit supararea delegatilor deoarece au facut scandal. Concluzii dupa Congres Ne-am atins obiectivele stabilite…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat, marți, timp de aproximativ opt ore, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații (SRI). “Am facut din SRI o instituție moderna, (…)am servit statul vertical, (…)am raspuns și intrebarilor unor…

- Dupa opt ore de audieri în Comisia pentru controlul asupra activitații SRI, fostul prim-adjunct al Serviciului, Florian Coldea, a anunțat ca va reveni pentru noi declarații &"de interes&" dupa ce &"chestiuni aflate în

- Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii. Zeci de mii de slovaci și-au zanganit cheile, gest nemaivazut de la Revoluția de catifea din 1989,…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- Datele comunicate de INS arata ca statul a cheltuit cu salariații din administrația publica cu 27% mai mult in ultimul trimestru din 2017. La nivel național costul orar al forței de munca in forma (dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in ultimul trimestru al anului trecut cu 14,29% fața de aceeași…

- Kovesi a facut aceste declaratii la o dezbatere la care au luat parte magistrati si reprezentanti ai Fiscului, pe tema recuperarii prejudiciilor. Ea a spus ca au fost facuti pasi importanti in privinta recuperarii prejudiciilor din dosarele penale. "Trebuie sa avem in vedere ca nu doar condamnarea poate…

- Catalin Radulescu: As vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, Frans Timmermans, afirmand ca acesta a venit „sa il vada pe viu pe Dragnea“ si pe „tigrii care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel“ si a gasit „niste pisici plouate“ care…

- Dupa 6 ani de tacere, fugit in Israel, cu un mandat internațional de arestare preventiva pe numele sau, Elan Schwartzenberg a decis sa faca dezvaluiri. Desigur, unele dintre ele nu pot fi probate, dar milionarul a ales sa spuna ceștieintr-un interviu acordat Sorinei Matei, de la B1 TV.Elan…

- Funeriu: "Sindicatele din invatamant sa taca. De sase ani conduc ministerul" Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat, miercuri, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar trebui sa taca, avand in vedere ca de…

- Fostul ministru Elena Udrea a precizat, prin intermediul unei postari pe Facebook, miercuri seara, dupa conferința șefei DNA, ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti…

- – despre esenta cazului ” Kovesi “, dincolo de timpenia #rezist – Am cititi recent opinia unui idiot cu ecuson de jurnalist, istoric si nationalist ardelean ( in misie la Chisinau ), care zicea cam asa : nu conteaza ca DNA incalca legea, principalul e sa-i lege pe corupti. Aceasta cretinie progresista,…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Afirmațiile au fost facute la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. ”Maxima gravitate” "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate de clare si, ca o ironie a sortii, lucrurile au devenit clare…

- Dupa ce a fost trecut in rezerva, generalul Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, se dedica activitații didactice. Coldea este in prezent ofiter in rezerva si conferențiar la Academia Nationala de Informatii, dar și profesor asociat al Universitații Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, unde preda…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…

- Ofiterii de informatii si securitate si-au luat ramas bun de la Teodor Botnaru, ex-ministru al Securitatii Nationale, general de divizie, comunica Moldpres. Dupa slujba de pomenire, care a avut loc la Biserica „Sfinta Teodora de la Sihla” cortegiul funerar a ajuns la sediul Serviciului de Informatii…

- Binomul SRI-DNA este o expresie pe care o putem regasi in conversațiile noastre zilnice și despre care avem impresia ca este consacrata de Ion Cristoiu. Cea mai veche referire pe care am gasit- o intrunul din editorialele sale este din februarie 2015. Numai ca o realitatea este cu totul alta!