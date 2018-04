Statul va imprumuta luna aceasta aproape 4 miliarde de lei de la banci. Ce va face cu banii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute de la banci 3,4 miliarde lei in luna aprilie, la care s-ar putea adauga 420 milioane de lei din licitatii suplimentare, suma fiind cu 12,5% mai mica decat tinta de imprumut din aceeasi perioada a anului trecut si cu 3,3% sub nivelul stabilit pentru luna anterioara.

- Valoarea solicitarilor de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole a depasit, in perioada 2015 – 2018, suma de 1,5 miliarde de euro, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES . Din totalul solicitarilor, depuse…

- Romania a atras in primul deceniu de la aderarea la UE, in 2007, fonduri europene de peste 46 miliarde euro, din care 10 miliarde euro in perioada actuala de programare, a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Suma reprezinta fondurile alocate pentru politica de coeziune,…

- Fondurile europene au crescut PIB-ul Romaniei cu 13,6% In actuala perioada de programare, Romania a atras aprox. 10 miliarde euro Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 miliarde euro, din care numai in perioada actuala de programare aproape 10 miliarde. Aceasta suma reprezinta totalul…

- Eurostat a publicat o statistica despre nasterile de copii in Uniunea Europeana in anul 2016. In urma cu doi ani in intreaga Uniune Europeana s-au nascut 5,1 milioane de bebelusi, din care aproape jumatate, 2,4 milioane, au fost adusi pe lume de femei aflate la prima de nastere.

- Deficitul bugetar din februarie, de 7,7 mld. lei, este cel mai mare inregistrat in luna februarie de la criza incoace. In luna februarie, veniturile bugetului general consolidat au crescut fata de februarie 2017 cu 25%, dar cheltuielile au avansat cu 50%, ceea ce a provocat un deficit bugetar…

- Florin Herbai, antreprenorul din spatele producatorului de lactate Simultan a fondat compania in 1996 ”cu 300 de litri de lapte”. Astazi, Simultan este cel mai mare procesator de lapte cu capital romanesc. Fabrica de la Orțișoara, județul Timiș, a fost ridicata de compania Simultan avand 150 de angajați…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Deficitul bugetar ar trebui redus sub nivelul ciclic neutru, atat pe termen scurt cat si ulterior, la 1,5% din PIB pana in 2020, contribuind la revenirea lina la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, conform angajamentelor fata de UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul…

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda.

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Ministerul Finantelor a imprumutat astazi 500 milioane lei de la banci printr-o emisiune de certificate de trezorerie, in timp ce o a doua emisiune, de obligatiuni, in valoare de 100 milioane lei, a esuat din cauza pretului ofertat. Statul a plasat certificate de trezorerie cu discont intr-o…

- Numarul autoturismelor noi, hibride și electrice 100%, vandute in Romania a ajuns la 193 de unitați, in ianuarie 2018, in creștere cu 70,8% in comparație cu aceeași perioada din anul anterior, arata statistica Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna ianuarie cu un excedent de 1,98 miliarde lei, 0,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 34,4% mai mic decat cel din ianuarie 2017, arata datele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor,…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- "Aveam nevoie de o lege care sa niveleze unele inegalitați sociale perpetuate in ultimii ani. La munca egala, pe același post, cu aceeași pregatire, cu aceeași vechime, evident ca trebuie sa te aștepți la un nivel egal de salarizare. Este un principiu care a fost statuat prin legea salarizarii unitare.…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…

- In perioada ianuarie – decembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6 464 milioane euro, comparativ cu 3 498 milioane euro in perioada ianuarie – decembrie 2016; in structura, balanta bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 774 milioane…

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat joi 386 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni, suma depasind targetul initial, de 300 milioane lei. Emisiunea are scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,53% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. 0 …

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Anul 2018 este volatil din punctul de vedere al nevoilor de finantare ale statului, ca si anii trecuti, distributia ne­voilor de finantare fiind neuniforma, cu varfuri de plata de 7-8 mld. lei, dar si luni in care sumele care ajung la scadenta sunt sub 1 mld. lei. In ianuarie, a fost cel mai mare…

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 2018. Loteria bonurilor fiscale a fost introdusa in urma cu cațiva ani prin Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 și aceasta urmarește reducerea evaziunii fiscale practicata de unii comercianți, prin incurajarea cumparatorilor de a cere bonurile fiscale de la furnizorii de bunuri…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

