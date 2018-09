Stiri pe aceeasi tema

- Intre primele zece cele mai scumpe vinuri ale lumii se afla opt bauturi produse in Franta si cate una din Australia si SUA. Noua dintre vinuri sunt rosii si numai unul este alb. Cea mai scumpa sticla de vin nu apare insa in top: a costat 225.000, insa un chelner a spart-o la prezentare, inainte de a…

- „Timp de trei nopti consecutive, cele 4 echipe ale firmei responsabile cu aceste operatiuni vor actiona pe aliniamentele stradale, in parcuri, scuaruri si alte zone verzi de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Arad. Se va actiona pe o suprafata totala de peste 3000 ha. Actiunea este programata…

- Primaria Municipiului Iași ia masuri in vederea prevenirii infecției cu virusul West Nile. Astfel, astazi, 28 august, și joi, 30 august, in municipiu vor fi facute doua dezinsecții. Acestea sunt incluse in programul de dezinsecție, larvicidare și tratamente impotriva capușelor care a debutat in data…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o Ordonanta care modifica Legea farmaciei si prevede sanctiuni pentru farmacii „in cazul eliberarii de medicamente fara pret de producator aprobat de Ministerul Sanatatii sau in cazul pra...

- Eugen Teodorovici a vorbit luni seara, la Antena 3, despre amnistia fiscala mult discutata in ultima perioada. Ministrul de Finante a precizat ca amnistia nu inseamna ca se vor șterge datoriile colegilor sai din partid. Teodorovici a dat exemplu amnistia fiscala din 2015, atunci cand nu a șters nici…

- Calin Farcas (29 ani) a murit dupa ce a asteptat doi ani un transplant de plamani. A fost refuzat de clinicile din strainatate deoarece statul roman nu mai are un acord incheiat cu Eurotransplant. Calin Farcas avea 29 de ani si astepta de peste 2 ani un transplant de plamani. Fusese diagnosticat…

- Autismul se va putea depista inca din primele luni de viața. Un proiect de lege care prevede introducerea obligatorie a screeningului efectuat de medicul de familie la copiii intre 0 si 3 ani pentru depistarea precoce a tulburarii de spectru autist (TSA), semnat de deputatul Pro Romania Gabriela Podasca,…