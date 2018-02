Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Noul Guvern vrea ca statul sa suporte o parte din contributiile de asigurari de sanatgate (CASS) pentru salariatii firmelor private din domeniul tehnogiei informatiei si comunicatiilor (IT&C) care beneficiaza de scutire de impozit pe venit, pentru a nu le scadea salariile nete in contextul mutarii contributiilor…

- PNL a anuntat,luni, ca va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, afirmand ca in timp ce indemnizatiile demnitarilor cresc,salariile mai multor categorii vor scadea pentru ca nu a facut nimeni un studiu privind transferul contributiilor de la

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan.

- Lia Olguța Vasilescu a lamurit problema grefierilor, dupa ce aceștia, au protestat, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie."Nu este o explicație care ține de Ministerul Muncii, aici este vorba de o Ordonanța de…

- Guvernul Viorica Dancila a susținut miercuri prima ședința a noului cabinet, iar pe lista de obiective s-a numarat și amânarea formularului 600.Astfel, Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a formularului 600, rumân ca Ministerul…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Majoritatea cheltuielilor scolilor sunt facute din bugetele locale: transport, incalzire, reparatii. Doar banii de salarii vin de la inspectoratele școlare. Mii de norme didactice sunt amenintate cu disparitia. Dupa ce s-a vorbit despre majorarea salariilor profesorilor, acum se vorbeste…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- DITL a pornit “razboiul” cu marii restantieri, in 2018. Asa anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala a Primariei, unde este postat si linkul catre listele cu cei mai mari debitori la bugetul local, liste pe care apar atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Cea mai mare datorie pe…

- Pentru ca foarte multi fermieri s-au aratat interesati de Programul Tomate prin Hotararea de Guvern 943/2017, s-a decis continuarea programului si anul acesta. Conditiile de acordare a ajutorului si beneficiarii au ramas la fel ca anul trecut. Astfel, pot beneficia de acest ajutor…

- Insa, in general, Primaria a incasat venituri din principalele taxe si impozite peste nivelul estimat la inceputul anului 2017. Printre acestea se numara impozitul pe cladiri de la persoane fizice (16,9 milioane lei, 103,24-), impozitul pe terenuri persoane fizice (5,5 milioane lei, 102,49-), impozitul…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizatii reprezentative la nivel national ale medicilor de familie din Romania, au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis prin care il informeaza ca "medicii…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Guvernul a luat o decizie, prin Ordonanța de Urgența, in ultimele zile ale lui 2017, privind punctul de amenda auto, care reprezinta procentual salariul minim (10%), care a crescut de la 1 ianuarie, de la 1450 lei, la 1900 lei. Read More...

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- Potrivit Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, modificarile legislative aduse de Ordonanța de Urgența 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitați apte de munca, determina angajatorii sa iși regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect. …

- In conformitate cu legislația in vigoare, articolele pirotehnice se clasifica dupa cum urmeaza: A) articole pirotehnice de divertisment; B) articole pirotehnice de scena; C) alte articole pirotehnice. Articolele pirotehnice de divertisment la randul lor se clasifica, in funcție de nivelul de risc, in…

- Guvernul Tudose nu a adoptat inca ordonanta promisa luna trecuta pentru ca salariile celor din IT scutiti de impozitul pe venit sa nu scada in urma trecerii contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, de la 1 ianuarie 2018. Surse din industria IT au precizat pentru HotNews.ro…

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- Sanatatea, Educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat in ședința de Guvern de miercuri. In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași…

- Guvernul a plafonat punctul de amenda rutiera la 145 de lei, cat este in prezent, prin ordonanța de urgența. Daca Executivul nu ar fi stabilit aceasta masura, punctul de amenda s-ar fi majorat odata cu creșterea salariului minim. Reaminim, punctul de amenda este de 10% din salariul minim brut pe economie.…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata este majorat de la 1450 lei lunar la 1900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 de ore, in medie pe luna, reprezentand 11,40 lei/ora. Potrivit ITM Argeș, nerespectarea dispozițiilor…

- Aceste categorii sunt incluse in ordonanța adoptata recent de Guvern, care modifica prevederile Legii Sanatații, astfel incat sa intre in concordanța cu prevederile Codului Fiscal, care vor intra in vigoare de anul viitor. Deși cei direct vizati nu știu nici pana la acest moment cum vor proceda exact…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.1C, in localitatea Lapusel a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un baimarean de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Somcuta Mare, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu…

- Guvernul a modificat și completat Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanța cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), in vederea asigurarii accesului…

- O ordonanța de urgența care prevede ca utilizarea fara drept a cardului de sanatate este infracțiune va fi discutata in ședința de miercuri a Guvernului, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații, Florian Bodog. "Avem o ordonanța de urgența astazi pentru a modifica…

- Guvernul a modificat si completat Legea nr. 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanta cu prevederile Codului fiscal si pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate FNUASS , in vederea asigurarii accesului…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca va fi adoptata o Ordonanța de Urgența care va pedepsi utilizarea fara drept a cardului de sanatate. Citește și: Mihai Tudose ii trimite la plimbare pe nemulțumiții de la APIA, care protesteaza in fața Guvernului: 'Ni se pare mult' "Avem…

- Valoarea punctului amenzii rutiere va fi plafonata la 145 de lei, pentru a nu genera creșteri excesive, in condițiile in care de la 1 ianuarie 2018 se majoreaza salariul minim brut pe economie, in funcție de care se calculeaza punctul de amenda, a anunțat, marți, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) doreste plafonarea valorii punctului de amenda pentru anul 2018 la valoarea din 2017, respectiv la 145 de lei, iar in acest sens MAI a trimis catre Ministerul Finantelor Publice o propunere legislativa, a spus, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.…

- "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana viitoare, este cea cu angajatii din IT, care sunt scutiti de impozit. Pentru aceasta categorie vom da o ordonanta, care sa echilibreze lucrurile, astfel incat niciunui salariat din mediul IT (...) sa nu ii scada venitul", a declarat…

- Legea Sanatatii va permite romanilor sa incheie asigurare voluntara de sanatate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de baza. In schimbul unei sume primite periodic sub forma de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga sa suporte costurile serviciilor…

- Liberalii au anuntat ca vor depune, luni, la Avocatul Poporului o sesizare pentru contestarea la Curtea Constitutionala (CCR) a Ordonantei de urgenta prin care Guvernul a diminuat contributia la Pilonul II de pensii si care, in opinia PNL, incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de…

- 5,04 milioane de romani sunt in prezent scutiti de la plata contributiei la sanatate (CASS), iar pentru imensa majoritate a acestora statul este cel care vireaza CASS la fondul national unic de asigurari de sanatate, reiese dintr-o statistica realizata anual de Economica, pe baza datelor oficiale…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca (PNL), a declarat, marti, pentru News.ro, ca va sesiza Avocatul Poporului in legatura cu modificarile aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta adoptata saptamana trecura si le-a recomandat tuturor primarilor care vor avea bugetul afectat sa faca la…

- Primarul Iasului Mihai Chirica a declarat, astazi, municipalitatea ar putea renunta anul acesta la acordarea unor ajutoare sociale pentru familiilor defavorizate deoarece bugetul va fi afectat de aplicarea modficarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern saptamin trecuta.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, vineri, ca dupa ce ordonanta care modifica Codul Fiscal va fi publicata in Monitorul Oficial, partidul va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca OUG la CCR, adaugand ca Victor Ciorbea are obligatia de a apara drepturile cetatenilor romani. „Vad…

- Peste 1.000 de persoane, potrivit liderilor BNS, au protestat vineri, in fața Prefecturii Timiș, principala nemulțumire fiind decizia Guvernului de a muta plata contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie 2018. La protest au luat parte atât sindicaliști…

- Retailerul Kaufland Romania a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. “Compania intelege astfel…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, membru PSD, spune ca prin modificarea Codului Fiscal bugetul local va fi afectat direct si profund, apreciind ca “este o palma data in mod clar pe linia de dezvoltare a oraselor”. Mihai Chirica a spus joi, in cadrul sedintei extraordinare de consiliu local, ca serviciile…