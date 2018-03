Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.396 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de ...

- Hotii au gasit o noua metoda simpla de facut bani: o inselaciune care ii face pe parintii ingrijorati sa scoata instantaneu banii din conturi pentru a-si ajuta copiii aflati in necaz. O persoana telefoneaza parintilor si sustine ca este avocatul fiului familiei respective sau politistul-procurorul care…

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta in plenul Camerei Deputatilor, marti, 3 aprilie. Aceasta a fost chemata sa dea explicatii despre modul in care sunt cheltuiti banii publici, la "Ora prim-ministrului".Initiativa chemarii premierului in Parlament pentru explicatii a apartinut grupului…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare de Consiliu Local Municipal Constanta, ce s-a desfasurat vineri, in sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judetean, s-a votat proiectul de hotarare privind alocarea unei sume de bani Asociatiei Suporter Spirit Club Farul Constanta, pentru perioada 4 ianuarie - 30 iunie.…

- Orice act de violenta sau insulta asupra medicilor va fi sanctionata dur. Proiectul de lege privind protejarea doctorilor, discutat astazi in Parlament in lectura a doua, prevede o amenda de pana la 7.500 de lei pentru cei care vor agresa fizic angajatii din medicina.

- Contractul incheiat intre primarie și PSD Timiș pentru cladirea de peste 1.100 de metri patrați de pe Splaiul Tudor Vladimirescu a expirat deja, iar consilierii locali ar fi trebuit sa voteze prelungirea acestuia. Proiectul ar fi trebuit sa fie pe ordinea de zi a ședinței de consiliu de marți, dar…

- Detinatorii de pasapoarte care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil sunt notificati printr-un SMS, incepand de ieri, ca le expira pasaportul cu o luna, pana la trei luni inainte, potrivit unui comunicat de presa al MAE, citat de Mediafax. „In cadrul demersurilor derulate…

- Programul pentru școli al UE, promulgat de Iohannis: Elevii vor primi fructe și legume proaspete, inclusiv banane, iaurt și produse din lapte. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, care…

- Romanii pot cere și in 2018 peste 9.000 de lei de la stat daca duc la casare o mașina veche și cumpara una noua, prin deja cunoscutul program de finanțare Rabla. Doar ca regulile programului se vor schimbate in perioada urmatoare, potrivit Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Guvernul va pune in dezbatere publica, joi, proiectul noii declaratii 600, prin care impozitele se platesc la venitul estimat pentru anul curent, si nu la venitul realizat in anul precedent, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei Executivului. ”Contribuabilii depun o singura…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede ca cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decat dublul sumei platite de acesta pentru a cumpara creanta…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost votat, miercuri, de deputați.

- Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Banilor și Finanțarii Terorismului ar putea ridica o leafa echivalenta a cinci salarii medii pe economie. Pentru anului 2018, salariul mediu a fost prognozat la 6.100 de lei și, prin urmare, acesta ar putea ajunge la 30.500 de lei.…

- RIDICOL…In cadrul sedintei de Colegiu Prefectural, directorul Casei de Asigurari de Sanatate Vaslui a prezentat faptul ca vasluienii fac “pagube” de zeci de milioane de lei in urma tratamentelor facute in strainatate. Mai exact, in anul 2016, CAS a decontat tratamente in valoare de 12.000.000 de lei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va prezenta, miercuri, proiectul sau de lege pentru imigratie.Textul controversat este atacat de ambele parti: conservatorii il considera prea soft, in timp ce stanga, in schimb, il critica si il defineste prea represiv. Dezbaterea in Parlament se anunta furtunoasa.…

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza sa fie…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va prezenta cabinetului presedintelui Emmanuel Macron, miercuri, un proiect de lege privind azilul oferit imigrantilor, ca parte a strategiei de reducere a imigratiei ilegale, informeaza site-ul EUObserver.com. Proiectul de lege este criticat…

- Un proiect de lege depus de PNL arata faptul ca angajații romani ar putea primi al 13-lea și al 14-lea salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget, dar ramane de vazut ce se va intampla in Comisia de Munca, unde se va da un raport pe acest proiect de lege. Legea face referire…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana…

- Toate consultatiile, investigatiile si tratamentele gravidelor ar putea fi asigurate gratuite, potrivit unui proiect de lege semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru și care urmeaza sa intre la vot final, saptamana viitoare, in Parlament. Proiectul de lege a trecut de Comisia de Sanatate si va intra…

- Scoaterea limitei de vârsta stabilita acum la 60 de ani pentru obținerea pensiei de serviciu de catre judecatorii și procurorii cu 20-25 de ani vechime în funcție este prevazuta într-un proiect legislativ care a fost adoptat de Parlament recent.

- Lista zilelor comemorative, de sarbatoare și de odihna va fi completata cu o noua sarbatoare profesionala - Ziua Concurenței. Un proiect de amendare a legislatiei in acest sens a fost adoptat astazi de catre Parlament, comunica MOLDPRES. Initiativa apartine unui grup de deputati si are drept scop promovarea…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Romanii nu mai au incredere in sistemul de sanatate de stat. Tot mai mulți aleg rețelele private de sanatate caci ei considera ca serviciile lor sunt de calitate. Prin urmare, incasarile companiilor private sunt in creștere in fiecare an.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Nasaud are placerea de a va invita sa participați alaturi de cadrele didactice din aceasta unitate la un proiect educațional intitulat ”Zambește-mi, am atatea sa-ți spun!”, proiect derulat prin participarea parinților, preșcolarilor și educatoarelor in cadrul unor…

- Consiliul Judetean Alba aloca, pe 2018, bani primariilor, pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala, proiecte de infrastructura si cheltuieli cu drumurile judetene si locale. Din cota defalcata din impozitul pe venit, CJ Alba imparte 9.487.000 lei unitatilor administrative-teritoriale,…

- Cei care vor sa deschida o afacere in țara, pot accesa un ajutor european nerambursabil de 38 de mii de euro. Proiectul este promovat in mai multe țari din Europa și a fost primit bine in randul romanilor din Spania.

- Conducerea unitatii doreste ca printr-un proiect al Bancii Mondiale sa fie achizitionate mai multe ventilatoare, dar si incubatoare. „Este vorba despre aparatura foarte scumpa, pana acum am cumparat din bugetul propriu cat ne-am permis. Proiectul este in curs de elaborare, ne-am dori sa putem achizitiona…

- O dezbatere publica pentru extinderea si dotarea cu echipamente medicale performante a ambulatoriului din cadrul Spitalului municipal Anghel Saligny a avut loc joi la Fetesti. Proiectul urmeaza sa fie propus spre finantare in cadrul POR 2014-2020– Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru al Romaniei, noteaza Agerpres. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana…

- Anul 2017 a fost marcat de tensiuni politice, schimbari de guverne, scandaluri in Parlament și in strada. Pentru toate acestea, romanii il vad responsabil pe Liviu Dragnea. PSD, partidul condus de Dragnea, este considerat de romani dezamagirea anului precedent, potrivit unui sondaj realizat de Centrul…

- Proiectul de buget al fost lansat in dezbatere publica de catre Consiliul Județean Buzau, urmand a fi aprobat spre sfarșitul lunii viitoare. La jumatatea acestei saptamani, Consiliul Județean Buzau a publicat proiectul de buget al județului pentru anul in curs. Documentul se afla in dezbatere publica…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe…

- 35 la suta dintre romani prefera sa iși țina economiile la saltea sau in dulap, printre haine. Iar acest obicei ii face, din pacate, o ținta sigura pentru hoții care s-au specializat sa dea spargeri in cateva minute, spun polițiștii. Metoda ”accidentul” sau altele asemanatoare continua sa faca ravagii…

- „La aceasta dezbatere sunt invitate sa participe persoanele fizice si juridice interesate, in limita locurilor disponibile in sala” – precizeaza reprezentantii Primariei. Proiectul de buget, afișat la transparența Pana la 28 ianuarie se pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii, sau contestații.Proiectul…

- Lorelai Mosnegutu (15 ani) a visat multa vreme la momentul în care avea sa se mute în Bucuresti, si, recent, si-a cumparat un apartament în zona Popesti Leordeni, în Capitala, unde s-a mutat imediat, alaturi de mama ei.

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Proiectul final al noii Legi privind transplantul uman va fi trimis in Parlament pentru dezbatere publica si adoptare, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman „in vederea…

- Guvernul austriac intentioneaza sa reduca alocatiile acordate copiilor care nu locuiesc în Austria. Coalitia guvernamentala de la Viena vrea ca nivelul alocatiei sa fie egal cu cel din tara în care locuiesc copiii europenilor care muncesc în

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Romanii ar putea avea, incepand cu 2018, inca o zi libera de la stat. La fel ca in alte 16 tari europene, un deputat de la UDMR propune ca Vinerea Mare, ziua rastignirii Mantuitorului Iisus Hristos, sa fie adaugata celor de Paste. Proiectul urmeaza sa fie votat in Parlament. Deocamdata, vom primi, pe…

- Romanii ar putea avea, incepand cu 2018, inca o zi libera de la stat. La fel ca in alte 16 tari europene, un deputat de la UDMR propune ca Vinerea Mare, ziua rastignirii Mantuitorului Iisus Hristos, sa fie adaugata celor de Paste. Proiectul urmeaza sa fie votat in Parlament. Deocamdata, vom primi, pe…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- El spune ca a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca in Parlament exista un proiect mai amplu de modificare a Codului penal și a Codului de procedura penala, dezbatut de specialiști. Deputatul social-democrat buzoian Danuț Pale a anunțat ca vrea sa-și retraga semnatura de pe controversatul proiect…