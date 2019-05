Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul privat se confrunta cu o grava criza a fortei de munca, dar aceasta problema nu exista si in sectorul de stat, unde in ultimii doi ani, numarul posturilor ocupate a crescut cu 40.000. Astfel, conform datelor oficiale, citate de Profit.ro, numarul de posturi ocupate in institutiile…

- Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici. Normele legale în vigoare prevăd că Declaraţia unică se…

- Normele legale in vigoare prevad ca Declaratia unica se depune online, pana la data de 31 iulie 2019. Ministrul Finantelor, Eugen Tedorovici, a declarat marti dupa-amiaza, la Palatul Victoria, ca sistemul informatic al ANAF reprezinta, inca, principalul impediment in dialogul intre stat si…

- Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici. Normele legale in vigoare prevad ca Declaratia unica se depune online,…

- Normele legale in vigoare prevad ca Declaratia unica se depune online, pana la data de 31 iulie 2019. Ministrul Finantelor, Eugen Tedorovici, a declarat marti dupa-amiaza, la Palatul Victoria, ca sistemul informatic al ANAF reprezinta, inca, principalul impediment in dialogul intre stat si contribuabil,…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, considera ca Republica Moldova trece printr-o perioada dificila, dar spune ca guvernul in execrciția „iși face datoria”. Declarația a fost facute pentru UNIMEDIA, in cadrul evenimentului dedicate celei de-a 10-a aniversari a Parteneriatului Estic,…

- Bucureștenii care au primit vouchere pentru biciclete sunt obligați sa depuna Declarația Unica și sa plateasca statului impozit pe venit, scrie Profit.ro. Potrivit sursei citate, Primaria Municipiului București s-a consultat cu Ministerul Finanțelor inainte de acordarea voucherelor și știa ca persoanele…

- In ședința de marți, Guvernul a adoptat, ordonanța de urgența prin care se prelungește, in 2019, termenul pentru depunerea Declarației Unice pe venituri ale PFA și ale persoanelor fizice cu activitați independente sau chirii, precum și termenul pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe salarii catre…