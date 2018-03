Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa plateasca 1,2 miliarde euro catre Uniunea Europeana, in aprilie, din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Suma totala...

- Romania trebuie sa plateasca 1,2 miliarde euro catre Uniunea Europeana, in aprilie, din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice.Suma totala de rambursat in acest an catre UE este de 1,35 miliarde euro.

- Romania a primit de la Uniunea Europeana 46,8 miliarde de euro din 2007 si pana in februarie 2018, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor Publice. Cea mai mare parte a banilor, 37 de miliarde...

- Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde de euro. Un deficit mai mare nu a provocat comertului exterior al Romaniei decat China – 3 miliarde de euro. Locul al treilea pe podium ii revine Poloniei – 2,1 miliarde de euro. Doar aceste trei tari au facut…

- Fondurile de pensii din Romania au investit aproape 8 miliarde lei pe piata de capital locala, anul trecut, si injecteaza 1-2 miliarde lei ca investitii noi, a declarat Radu Hanga, presedinte al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). “Dezvoltarea pe care am vazut-o in ultimii ani se datoreaza…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- Romania isi propune sa acceseze in acest an 3,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru agricultura, fata de 3,3 miliarde de euro anul trecut, insa procedurile greoaie ii descurajeaza pe potentialii beneficiari, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea, in cadrul unei conferinte de…

- Intentia Romaniei de a spori finantarea in Republica Moldova este laudabila, dar nu schimba deocamdata prea mult lucrurile in Moldova. Romania nu se poate duce cu forta sa privatizeze in Republica Moldova, considera Armand Gosu, istoric, expert in spatiul post-sovietic. “La Chisinau, Moldova e condusa…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Romania este statul cu cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana. Un hectar s-a vandut in tara noastra, in 2016, cu peste 1950 de euro, arata datele publicate de Eurostat. La polul opus, Olanda a fost tara cu cel mai scump teren arabil. Aici, pentru un hectar s-au scos din…

- Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie – 1.958 euro), conform Eurostat. In 2016, Olanda a avut cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro). In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump…

- Aproximativ 6 din 10 persoane cu varste intre 31 si 50 de ani care au un credit luat de la banca au probleme si apeleaza la serviciile Centrului de Solutionare a Litigilor Bancare (CSALB), cele mai multe cereri fiind inregistrate in Bucuresti-Ilfov, arata un studiu publicat marti de institutie.…

- Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari, a anuntat ca, de acum, costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți. Legea care va transpune directiva in Romania…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda.

- Peste 4,3 miliarde de țigarete au fost vandute in 2017 pe piața neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din țigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la rețelele de contrabanda. Eforturile…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- "Aveam nevoie de o lege care sa niveleze unele inegalitați sociale perpetuate in ultimii ani. La munca egala, pe același post, cu aceeași pregatire, cu aceeași vechime, evident ca trebuie sa te aștepți la un nivel egal de salarizare. Este un principiu care a fost statuat prin legea salarizarii unitare.…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat, citeaza AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Prima REACTIE a Laurei Codruta Kovesi,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- "Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata suma totala de 2,073 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara, din care 1,396 miliarde euro s-au platit din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), 448,58 milioane euro din Fondul European Agricol…

- Vanzarile de ciocolata vor creste in acest an si putea depasi granita de 5 miliarde de lei, cu circa 20% mai mult fata de anul trecut, potrivit estimarilor KeysFin. Iata care sunt cei mai mari jucatori din Romania si topul jucatorilor la nivel mondial. Unde ar mai putea firmele mici sa gaseasca loc…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in 2017 la 3,4% din PIB, cel mai inalt nivel din 2012 incoace, pe fondul deteriorarii severe a deficitului comercial ca urmare a cresterii puternice a cererii de consum, ce nu a putut fi acoperita de oferta interna. Institutul National…

- Statul a incasat ilegal peste un miliard de euro de la sute de mii de romani, in ultimii zece ani, ca taxa de prima inmatriculare, si refuza sa dea banii inapoi. Chiar daca pagubitii au castigat procese, iar Uniunea Europeana a spus inca de la inceput ca birul este in afara legii. Ce au de facut oamenii…

- Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR), normativ reglementat de Uniunea Europeana, va intra in vigoare la date de 25 mai 2018. Ce inseamna GDPR și cum va afecta procesul de recrutare a forței de munca in Romania? Va prezentam principalele drepturi pe care le vor avea persoanele fizice,…

- In 10 ani, Romania a primit de la Uniunea Europeana 44,5 miliarde de euro si a platit 15,2 miliarde de euro • Obiectivul Guvernului, privind absorbția a 5,2 miliarde de euro fonduri UE in 2017, greu de atins. Pentru ca nu s-au inregistrat incasari mari in ultima luna a anului trecut se estimeaza ca…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Romania a platit pana la aceasta data 1,8 miliarde de euro din buget catre fermieri si beneficiarii de programe din PNDR, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la audierea in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.…

- Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola – FEGA, arata datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Potrivit MFE, 1,09…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) arata ca Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola - FEGA. Potrivit…

- The Guardian scrie despre protestele planificate sambata in Romania si o citeaza pe Monica Macovei, care spune ca noile modificari ale justitiei reprezinta cel mai mare pas inapoi al tarii de cand am intrat in Uniunea Europeana.

- Modificarile aduse cadrului fiscal din Romania de catre guvernati, anul trecut, intr-un ritm haotic, cu multe semne de intrebare si fara norme clare de aplicare, vor face ca 2017 sa ramana in istorie drept unul din cei mai tulburi ani pentru mediul de afaceri din Romania. Bun, dar ce-i de facut in 2018?…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a fost, in decembrie 2017, de 1,7%, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Uniunea Europeana a inregistrat, in noiembrie, un excedent al balantei comerciale de opt miliarde de euro, in crestere fata de un plus de 5,5 miliarde de euro in perioada similara din 2016, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite Agenția…

- Comisia McCaul a Congresului SUA descrie haosul din Uniunea Europeana: migranți care intra și ies din Italia fara sa fie intrebați cum ii cheama, servicii secrete care nu coopereaza, schimburi de informații care se fac “selectiv”, vameși din Spațiul Schengen care verifica doar 30% din pașapoarte.

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Finantele intentioneaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se finanteze cu 48-50 miliarde lei, nivel similar cu cel propus pentru…