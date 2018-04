Statul român s-a făcut Stăpânul Inelelor. PREȚURILE vor SĂRI în AER Bijuteriile comercializate in Romania se vor scumpi, iar, cel mai probabil, multe dintre cele nevandute pana la 1 iulie vor fi retrase de pe piața, susțin bijutierii, dupa adoptarea, pe 1 martie, a unei ordonanțe de urgența care prevede aplicarea marcii statului pe toate obiectele din metale prețioase. Ei vor introduce in prețul obiectelor pe care le vand costurile cu masini securizate pana la sediile unde statul face marcarea si tarifele efective care le platesc pentru imprimarea marcii statului pe fiecare bijuterie. Ordonanța de Urgența acor da o perioada de tranziție, in care agenții economici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele PSD Arges, senatorul Serban Valeca, a declarat ca sustinerea domeniului “Cercetarii si Inovarii” reprezinta o prioritate a guvernarii PSD si prin facilitatile fiscale acordate. Astfel, dupa eliminarea impozitului pe profit din activitatea de cercetare, a urmat elaborarea normelor pentru…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat masuri mult mai dure in ceea ce priveste controlul firmelor, se arata in ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern. Masura are scopul de a compensa impactul financiar determinat de aceasta ordonanta. Astfel, vor fi controlate…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Consiliul Național de soluționare a contestațiilor va fi transformat in tribunal. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a anunțat ca Guvernul va da o Ordonanța privind simplificarea achizițiilor publice, prin care contestațiile nu vor mai bloca proiectele. La nivelul Ministerului de Finanțe…

- Implementarea sistemului de avertizare a populației RO-ALERT a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, luni, potrivit anunțului Administației Prezidențiale. Este vorba despre proiectul de adoptare a Ordonanței care inființeaza Sistemul RO-ALERT, un sistem de avertizare a populației in situații…

- Autoritatile si institutiile publice vor putea sa cumpere mașini nepoluante la un preț maxim de 35.000 de euro, aproape dublu fața de plafonul stabilit inițial, care era 18.000 de euro. Prevederea apare intr-o Ordonanța de urgența publicata vineri in Monitorul Oficial, care s-a aflat pe ordinea de zi…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de…

- Comerciantii de bijuterii sunt obligati sa informeze consumatorii, printr-o eticheta, cu privire la natura și caracteristicile obiectelor vandute. Regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase in Romania a fost modificat inca din 13 martie. Potrivit art. 7, OUG 10/2018, modificat, la comercializarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Primariile au si in acest an posibilitatea sa imprumute bani de la Trezorerie pentru finalizarea proiectelor de investitii dar si pentru… plata salariilor. Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care permite astfel de imprumuturi, in perioada 2018 – 2019, in limita sumei de 500 de…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 1 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Ministerul Sanatatii aduce, joi seara, precizari privind Ordonanta de Urgenta care include masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor in sistemul public de sanatate.Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca,…

- Cresterea gradului de reciclare a gunoiului in gospodarii sau la agentii comerciali nu tine pasul cu pretentiile europene sau cu cotele impuse la nivel national. Pentru acest motiv, in ciuda campaniilor de constientizare si a amenzilor impartite celor care nu selecteaza, Oradea continua sa…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Copilul care a murit pe 4 ianuarie a contactat virusul rujeolei in perioada spitalizarii, conform anchetei desfașurata de DSP Suceava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit…

