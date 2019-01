Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita aniverseaza doi ani de cand a fugit din tara cu inca doua contracte de milioane primite de la stat. Satisfactia trebuie sa-i fie cu atat mai mare, cu cat banii ii vin chiar de la fostul...

- Statistici privind epidemia de rujeola din Romania În România, numarul persoanelor care s-au îmbolnavit de rujeola de la începutul epidemiei, în 2016, a depasit 15.500, iar 59 dintre persoanele care au luat boala au murit. Potrivit datelor furnizate de Centrul…

- O noua initiativa pentru sustinerea bolnavilor de Parkinson urmareste crearea unui registru national care sa-i includa pe toti cei afectati de aceasta maladie degenerativa. In Romania exista doar date aproximative referitoare la incidenta bolii Parkinson. Estimarile arata ca exista intre 70.000 si 73.000…

- Suntem uniți! In anul Centenarului, Libertatea va invita sa intindeți o mana romanilor copleșiți de nevoi. Asta e dragostea de țara, așa sarbatorim o suta de ani de Romania. Dorica, 64 de ani. Vasile, 70 de ani. Livia, 40 de ani. Trei oameni loviți de soarta care și-au pus laolalta problemele pentru…

- Pana in prezent, au fost eliminati, in total, 361.132 de porci afectati de boala, 7.930 de proprietari au fost despagubiti iar valoarea totala a platilor este de aproximativ 205,581 milioane de lei. Pe de alta parte, au fost stinse 5 focare in judetul Satu Mare "Prin aplicarea eficienta…

- Statistica surprinzatoare. O boala care cauzeaza decese pare sa prefere barbații, in vreme ce femeile par sa fie imune la ea.Decesele cauzate de cancerul de piele au crescut semnificativ in randul barbatilor din tarile dezvoltate, din 1985 pana in prezent, in timp ce rata mortalitatii la femei…

- Unul din secretele succesului PSD tine nu doar de natura populista a programului sau, ci si de interventiile directe in economie, in viata sociala, in educatie, dar mai ales in sistemul juridic. Fara sa fie atacat din aceasta directie de catre opozitie, guvernul devenit tot mai pregnant pesedist, in…

- Ordinul Asistenților Medicali Argeș da startul celei de-a treia ediții a campaniei ,,Mainile curate salveaza vieți”. Campania educaționala pentru sanatate este inițiata de conducerea OAMGMAMR ARGEȘ, inca din anul 2016, pentru a marca Ziua Mondiala a Spalatului pe Maini care este sarbatorita, anual,…