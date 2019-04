Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PMP Doru Petrisor Coliu si Petru Movila au depus la Senat o inițiativa legislativa prin care statul roman ar putea deconta repatrierea cetațenilor romani decedați in țarile membre ale Uniunii Europene. Proiectul ar veni in sprijinul romanilor cu venituri ce nu depașesc un salariu mediu net.…

- Cinci parlamentari ai PSD au depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetului de masa, de la 15.18 lei la 20 de lei, prin modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, potrivit Mediafax. Initiatorii propun modificarea articolului 14 (1)…

- Totodata, potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a confirmat decizia din 26 aprilie 2018 de a o numi pe Alina-Gabriela Popa in functia de director financiar si membru al Directoratului, cu un mandat de patru ani, in aceeasi perioada. "Consiliul de Supraveghere…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a acordat, in sedinta de joi, noi mandate unor membri ai Directoratului companiei, cu o durata de patru ani, incepand din 17 aprilie 2019, pana pe 16 aprilie 2023. Astfel, Christina Verchere rămâne în funcția de director general executiv…

- Masele de aer care ajung pe teritoriul țarii noastre din vestul, estul, sudul sau nordul Europei aduc cu ele și o mulțime de poluanți sau noxe evacuate de la cele mai mari surse de poluare a aerului, respectiv poluanți foarte diverși, dar mai ales și deosebit de toxici care influențeaza nu numai…

- What’s Up implinește pe 8 februarie varsta de 30 de ani, iar cu aceasta ocazie soția i-a pregatit o petrecere surpriza, la care a invitat cei mai buni prieteni. Evenimentul a avut loc joi seara, cu doar cateva ore inainte ca artistul sa schimbe prefixul. "Cata lume e aici! Va iubesc din suflet! Iti…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Repatriere decedati - ce inseamna? Repatrierea funerara internationala reprezinta transferul unei persoana care a decedat in strainatate in tara in care urmeaza sa fie ingropat. Cand o persoana draga noua moare in strainatate exista un sentiment natural pentru fiecare dintre noi si o dorinta de face…