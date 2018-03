Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Ploiesti a decis ca sefa DNA, Codruta Kovesi, sa primeasca 300.000 de lei daune morale,in dosarul in care a dat in judecata Antena 3 si mai multi jurnalisti pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe post. Decizia nu e definitiva

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul…

- Un accident spectaculos, dar si problematic, a avut loc ieri dupa amiaza pe strada Anastasie Panu, chiar inainte de statia de autobuz Moldova, pe sensul spre Podu Ros. Un tramvai, care circula pe traseul numarul 1, spre Podu Ros, a lovit din spate un autoturism, care era ultimul din cele ce stationau…

- Proiectul privind reabilitarea și modernizarea Centurii municipiului Targoviște da in continuare mari batai de cap administrației dar cu toate acestea, primarul Cristian Stan a anunțat ca nu se da batut și in continuare va monitoriza la sange lucrarile de la centura Targovistei. Mai mult, edilul…

- Unul din milionarii Iasului a incasat zilele trecute o lovitura dura din partea statului roman • Prins ca a poluat mediul inconjurator intr-un mod grosolan, afaceristul iesean Bogdan Gheorghiu a fost amendat drastic de comisarii Garzii de Mediu • Zilele trecute, magistratii de la Judecatoria Iasi au…

- Judecatorii au emis o sentinta in premiera nationala, obligand o femeie sa-i achite sotului despagubiri financiare fiindca nu l-a informat oficial inainte sa faca publica noua relatie sentimentala.

- Contributiile sociale aferente veniturilor obtinute din drepturi de autor se retin la sursa de catre platitori, iar contribuabilii trebuire sa depuna o declaratie unica la ANAF pana la data de 15 iulie. Iata detaliile, asa cum apar ele in proiectul de modificare a Codului Fiscal, publicat ieri de ministerul…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca magistratii nu trebuie sa aiba atitudini care sa lase loc de suspiciune si a remarcat ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta.

- Nu am nici cea mai mica urma de indoiala ca vreun membru al guvernului de loaze al pavianei sau vreun parlamentar PSD cu opt clase pe bune și trei doctorate furate ar fi auzit vreodata de Septimiu Sever, imparatul roman care le-a zis fiilor sai ”imbogațiți-i pe soldați și-n rest sa nu va pese de […]

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari și s-au emis opinii, referitoare la cazul Mircea Basescu - Bercea Mondial.

- Daca vechiul proprietar poate dovedi ca a vandut o masina, chiar daca documentele nu s-au perfectat in totalitate, noul detinator este cel care trebuie amendat daca a circulat pe drumurile publice fara rovinieta valabila, nu vechiul detinator. Decizia apartine Curtii Supreme si va pune capat unui lung…

- Caz revoltator in comuna Galațeana Schela! O fetița de doar 6 ani a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie, dupa ce ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care credea ca este suc. Copila a fost lasata nesupravegheata de parinți, iar Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati…

- Un cunoscut medic specialist in ortopedie si traumatologie s a adresat instantei de judecata, precizand ca i a fost incalcat dreptul la imagine, onoare, demnitate si viata privata ca urmare a faptelor ilicite savarsite de catre o fosta pacienta. Medicul detine atestari pentru chirurgie artroscopica…

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Fondatorul Microsoft si miliardarul Bill Gates spune ca ar trebui sa plateasca mai multe taxe si ca guvernul ar trebui sa le ceara lui si altor oameni bogati sa contribuie cu sume „semnificativ mai mari”, potrivit CNN. „Trebuie sa platesc taxe mai mari. Am platit mai multe taxe, peste 10…

- In ultimii 12-13 ani, administrația locala campineana s-a tot imprumutat pe piața bancara interna, creditele luate fiind destinate exclusiv investițiilor. Ca s-a procedat bine sau nu, aici poate exista o intreaga discuție, cu argumente pro și contra. Cert este ca, in 2018, in fața unui buget dezechilibrat,…

- Un barbat din Budești a ramas fara bani pe card dupa ce hoțul care i-a sustras portmoneul și-a achitat cumparaturile, folosindu-se de codul pin atașat cardului. Hoțul a fost identificat ieri. Tot ieri, un alt hoț a ajuns dupa gratii.

- Directia Nationala Anticoruptie a fost condamnata in instanta pentru incatusare excesiva. S a intamplat dupa un abuz comis de catre structura DNA din Brasov, condusa de procurorul David Deca. Mai exact, este vorba despre un abuz comis impotriva avocatului Robert Rosu, potrivit Lumea Justitiei citata…

- Ce folos sa cresti cu 7%? Dai astazi pe salariile bugetarilor banii care ar fi trebuit sa mearga in sosele, scoli, spitale Statistica a anuntat ieri o crestere a produsului intern brut de 7% in 2017, cel mai bun ritm din 2008 incoace. Economiei i-au trebuit 10 ani sa revina la un ritm de crestere care…

- Declarație de presa La Targoviște, cine greșește, nu platește! Asta e concluzia mea despre disputa dintre primaria Targoviște și firma Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – „La Targoviște, cine greșește, nu platește!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sorina Pintea a mai sustinut ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. 'Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii…

- "Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii obligatorie. Dar nu este vorba de obligatia parintelui de a-l vaccina pe copil, sau, ma rog, vine…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca salariile bugetarilor nu scad si ca adevaratele cresteri se vor vedea in 2019. Ministrul precizeaza ca veniturile brute ale bugetarilor au avansat in 2018.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a sustinut astazi o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre salariile bugetrailor. Ministrul Muncii a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca în urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si ca pensia minima a avansat cu aproximativ 60% în ultimul an si

- „Plateste cat arunci” si „Raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie introduse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- SCHIMBARI… Un nou proiect de lege va obliga autoritatile locale sa ofere cetatenilor doua variante de tarife pentru gestionarea deseurilor municipale. Primariile din Vaslui, Barlad, Husi, Murgeni si Negresti vor fi nevoite sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante de…

- Prezent la emisiunea Capital TV, avocatul Gabriel Biriș a explicat de ce plata contribuțiilor la nivelul salariului minim in cazul celor care au venituri extrasalariale nu poate fi considerata o soluție rezonabila.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este “o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil”. “O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala, si a altor patru persoane, ofiteri si subofiteri de politie judiciara in cadul SIF-1.P.J. Prahova, si cere daune in valoare de 1,5 milioane de euro. Deputatul PSD ii acuza pe acestia…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala sau Don Juan-ul de la DNA- dupa ce tatalui, mai exact lui Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova ii facuse dosar, iar fiicei sale ii trimitea mesaje de amor- si a altor patru…

- Federația Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor lanseaza un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-un comunicat de presa, Federația atrage atenția ca rata recidivei nu a scazut și nu poate fi calculata conform metodologiei partidului aflat la putere.Tudorel…

- Persoanele care au in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru acesta, cu exceptia cazurilor speciale reglementate de Codul fiscal. Impozitul auto se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat…

- Ultima noutate din scandalul in care este implicat fostul politician Cristian Boureanu reaprinde spiritele. In procesul in care fostul deputat este judecat pentru ultraj și tulburarea liniștii și a ordinii publice, polițistul agresat de Boureanu cere o suma imensa drept despagubire

- Agentul de la Rutiera pe care Cristian Boureanu l-a lovit in iunie anul trecut ii cere fostului politician 50.000 de euro daune morale. Cererea este in atentia magistratilor Judecatoriei sectorului 1, instanta la care la aceasta ora se desfasoara un nou termen din procesul in care Cristian Boureanu…

- Primaria municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie: patru masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare, au fost ridicate…

- Compania farmaceutica Sanofi SA a anuntat astazi ca va achizitiona producatorul de medicamente impotriva hemofiliei, Bioverativ Inc, intr-o tranzactie de 11,5 miliarde de dolari, in incercarea de a ramane printre liderii pietei si in 2018, potrivit Wall Street Journal. Potrivit WSJ, achizitia…

- Neglijența medicilor, lipsa supravegherii și monitorizarii pacientei, administrarea unor preparate nerecomandate, lipsa suportului psihologic și manipularea cu date eronate, sunt doar cateva din incalcarile constatate de avocatul Promo-LEX, Dumitru Sliusarenco, in cazul avortului care s-a produs in…

- Harlem Gnohere este golgeterul Ligii 1, unde a reușind sa marcheze de 12 ori in acest sezon. Fotbalistul a ajuns in Romania la Petrolul, unde a fost luat de Tibor Selymes. Patronul de atunci de la Petrolul, Dan Capra, nu l-a vrut sub nicio forma, fiind deranjat de greutatea pe care atacantul care scrie…

- ACUZATII DE MALPRAXIS DURERE… Informatii noi incep sa iasa la iveala in cazul Biancai Cimpoi, tanara de 27 ani, care a murit dupa ce a fost plimbata intre trei spitale. Potrivit presei iesene, raportul medico-legal preliminar a aratat ca femeia a murit din cauza unui sindrom de condensare pulmonara…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters.Dupa finalizarea tranzactiei, cei care au infiintat Showroomprive.com vor…

- Bibliotecara de la Albeni, data afara de primar, cere daune morale in instanta. Femeia sustine ca, ramasa fara serviciu, nu si-a mai putut achita ratele la banci si s-a ales cu probleme de sanatate. Marinela Borcan a fost data afara, la sf&acir...

- Conducerea largita a PSD discuta astazi atat eventualitatea unor remanieri guvernamentale, cat si oportunitatea convocarii unui Congres extraordinar, in primavara, pentru depistarea unui prezidentiabil si operarea unor modifi cari ale Statutului

- In anul 2018, in conditiile in care caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 de lei, ajutorul de deces creste la aceasta suma, in cazul asiguratului sau pensionarului. Ajutorul de deces pentru un membru de familie…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro.

- Procurorii au anuntat ca au finalizat rechizitoriul prin care un fost politist a fost trimis in judecata. Barbatul care lucra la postul de Politie Ciclova Romana iar acum e pensionar, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un accident…

- Tehnicianul Ersun Yanal, demis in octombrie de la Trabzonspor, solicita daune de 1,6 milioane de euro, considerand ca i-a fost reziliat contractul pe nedrept, informeaza haberturk.com. Yanal a facut apel la Comisia de Solutionare a Litigiilor, din cadrul Federatiei Turce de Fotbal.Ersun Yanal…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca magistratii "sunt si ei oameni" si daca au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta, ei trebuie sa raspunda. "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde…