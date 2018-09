Stiri pe aceeasi tema

- Caz scandalos in Rusia. Doua femei risca sa ajunga la pușcarie dupa ce au facut o „afacere” neobișnuita. O femeie din orașul Omsk, Rusia, a dat anunț pe internet ca vrea sa renunțe la copilul nou-nascut, pentru „a-i oferi un viitor mai bun”, fiindca ea n-avea posibilitați de a crește copilul. Imediat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca in ultimele zile presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, ar fi "vandut" mai multor persoane functia de presedinte PSD...

- Antologia „Their Greatest Hits (1971-1975)”, semnata The Eagles, este cel mai bine vandut album din toate timpurile in Statele Unite, potrivit cifrelor comunicate luni de Recording Industry Association of America (RIAA), citate de Billboard.Colectia de hituri a trupei The Eagles detinea, in…

- Chiar daca a stralucit in victoria cu Rudar Velenje, 4-0, cand a inscris un supergol și a reușit și o pasa decisiva, Olimpiu Moruțan a fost lasat de Dica pe banca pentru duelul din aceasta seara cu Poli Iași (liveTEXT AICI). Decizia tehnicianului stelist a fost aspru criticata de fostul mare jucator…

- La data de 17 iulie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din judetul Salaj, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de inselaciune, fapta comisa in dauna unui cetatean din Alba Iulia. Se pare ca, in…

- A venit luna lui Cuptor, una in care putem manca fructe și legume proaspete la discreție. Excepție nu face nici porumbul fiet, pe care mulți il cumpara de la tarabele de pe litoral! Iata cum sa il faci delicios, cum il facea bunica la țara!

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca arestarea si amendarea in 2016 a jurnalistului roman Marian Girleanu, care a distribuit informatii militare clasificate fara a le publica, au fost disproportionate, incalcand libertatea de exprimare, si a dispus ca statul roman sa ii plateasca…

- Membrii gruparii criminale condusa de Oleg Pruteanu, alias Borman, ar fi vandut droguri in Rusia. Declarația a fost facuta de PCCOCS și Inspectoratul Național de Investigații in cadrul unei conferințe de presa.