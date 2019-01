«statul paralel» este vinovat! Din ce am reușit sa ințelegem de-a lungul timpului, minciuna și manipularea nu au culoare politica sau ideologica. Acestea reprezinta instrumente cu care clasa politica aflata la Putere incearca și, de cele mai multe ori, reușește sa-și ascunda propriile neputințe. Actual, «țapul ispașitor» este «statul paralel». Social-democrații nu au inventat roata, caci sintagma a fost folosita și implementata cu succes peste Ocean sub denumirea «deep state». Insa autohtonii noștri aflați vremelnic la Putere desavarșesc ceea ce americanii nici nu gandeau. In prezent, «statul paralel» este vinovat pentru tot… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

