Statul paralel al subdezvoltarii: 3 ani de scadere a sectorului constructii, in paralel cu cresterea economica Datele statistice oficiale publicate dezvaluie un paradox de proportii:



Romania este tara care poate sa consemneze o crestere robusta an de an pe baza de constructii aflate pe un trend general de scadere.



Am ales ca baza de raportare pentru 2018 anul 2014, deoarece acesta a marcat iesirea din criza economica si reluarea trendului crescator al PIB.



Dupa cum se poate observa, in contrast cu cresterea economica inregistrata pe total economie, sectorul constructiilor a mers relativ slab, pana a ajuns, in ultimii doi ani, sa aiba o influenta negativa asupra rezultatului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

