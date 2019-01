Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care doresc instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica vor putea primi pana la 20.000 de lei de la stat. Inscrierile in program se vor putea face incepand cu luna martie, potrivit presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica.…

- Persoanele fizice care doresc sa se inscrie in programul guvernamental prin care pot primi pana la 20.000 de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice vor putea face asta incepand cu luna martie, dupa cum ne-a declarat presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica. „Intai trebuie…

- Potrivit unei informari recente a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), s-au terminat fondurile pe 2018 pentru primele de casare alocate persoanelor fizice in programul Rabla. Prin programul Rabla, mașinile vechi pot fi duse la casare in scopul obținerii unor sume de bani pe care proprietarii…

- Autovehiculele care nu vor avea inspectia tehnica periodica (ITP) facuta nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla si Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marti, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, la o conferinta pe teme de transport inteligent.…

- MODIFICARE… Autovehiculele care nu vor avea inspectia tehnica periodica (ITP) facuta nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla si Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marti, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica. “Am considerat ca ITP-ul este o conditie…

- Vești proaste pentru zeci de mii de romani au venit astazi de la președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, care a anunțat ca autovehiculele care nu vor avea inspecția tehnica periodica facuta nu vor mai putea fi valorificate prin Problemele Rabla și Rabla Plus de la 1 ianuarie…

- Prezent la o conferința despre transportul inteligent, președintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, a facut un anunț ce va starni valuri de nemulțumire. Programele Rabla și Rabla Plus vor suferi modificari, incepand cu 1 ianuarie 2019. De la aceasta data, autovehiculele fara inspectia…

- Romanii vor cumpara peste 1.200-1.300 de autovehicule electrice sau de tehnologie hibrid plug-in in acest an, prin programul Rabla Plus, iar tendinta pentru astfel de vehicule este de crestere, a estimat, marti, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, la o conferinta pe teme…