Statul oferă câte 25.000 de euro pentru ficare cetăţean care acceptă să se mute aici Recompensa este valabila pentru 106 localitati superbe, scrie observator.tv. Iar singura conditie este ca nou-venitii sa-si deschida o afacere cu banii oferiti de stat. Cei interesati trebuie sa stie ca nu vor primi toti banii odata, ci un salariu de 700 de euro pe luna, timp de 3 ani. Localitatile incluse in oferta au sub doua mii de locuitori si majoritatea localnicilor sunt batrani, asa ca autoritatile incearca sa repopuleze zona. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

