- Potrivit deciziei Curtii de Apel Targu Mures, mai multe institutii ale statului, intre care Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul de Telecomunicatii Speciale sunt obligate sa plateasca in total 150.000 de euro fiului si parintilor unei femei care a fost…

- Dotari ca in filme pentru polițiștii din Romania. Conform unui proiect al Guvernului Romaniei, inițiat de Ministerul de Interne condus de Carmen Dan, polițiștii din Romania ar putea primi dispozitive pentru neutralizarea persoanelor violente, pentru a nu fi nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare.Politistii…

- "Deja anuntam unitatile administrativ teritoriale unde vor fi zonele de vanatoare. Am anuntat colegii de la Ministerul de Interne sa ia in calcul aceste perimetre pentru a asigura securitatea pe zonele respective. Directia Silvica a creionat calendarul vanatorilor si vom vedea ce e in teren", a afirmat…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE, potrivit Agerpres."In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE. "In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii Europene. Asadar,…

- CEDO a hotarat marți ca liderului Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, i-a fost incalcat dreptul la judecarea cauzei sale in termen rezonabil și a stabilit ca Romania va trebui sa-i plateasca daune morale in valoare de 1.200 de euro, plus cheltuielile de judecata.…