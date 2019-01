Stiri pe aceeasi tema

- Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 123,2 milioane de lei. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominală a emisiunii de luni…

- Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 90 de milioane de lei, iar bancile au transmis oferte in suma de 85 milioane de lei. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in decembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,28 miliarde de lei, din care 3,8 miliarde de lei prin…

- Valoarea nominala a emisiunii de luni a fost de 600 de milioane de lei, iar bancile au subscris 392,1 milioane de lei. Marti este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 90 de milioane de lei la randamentul stabilit luni. Ministerul Finantelor Publice (MFP)…

- Valoarea nominala a emisiunii de marti a fost de 200 de milioane de euro, iar bancile au subscris 374,5 milioane de euro. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in decembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,28 miliarde de lei, din care 3,8 miliarde de lei prin licitatii…