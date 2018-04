Stiri pe aceeasi tema

- Companiile petroliere din Romania platesc taxe specifice mult mai mari decat media europeana, desi exista voci in spatiul public potrivit carora statul nu castiga nimic din acest sector, a declarat, marti, Dan Apostol, secretar general al Asociatiei Romane a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera…

- În România, se ucid în fiecare an peste doua milioane de animale salbatice. Sunt cifre șocante, nu și pentru autoritați însa care dau unda verde la vânatoare de capre negre, câini enoți și marmote, specii pe cale de dispariție pe care legea ar trebui sa…

- Definita în termenii la zi ai progresului, economia performanta a unei țari este bazata pe servicii. Chiar daca în structura economiei țarilor dezvoltate alte ramuri ocupa înca un loc important, cea a serviciilor revendica rolul de lider. Dezvoltarea serviciilor este un deziderat…

- In Romania, o femeie este diagnosticata cu cancer de col uterin o data la doua ore. Situatia este mult mai ingrijoratoare in cazul cancerului de san: omoara 8 femei zilnic. Pacientele ajung de cele mai multe ori tarziu la medic pentru ca lipseste un program de control preventiv.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice."Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie…

- Bornele kilometrice in cazul DJ 701 din Teleorman ar fi fost micsorate de la 1.000 de metri la 800 de metri, potrivit unei declaratii facute de un fost consilier judetean, sub protectia anonimatului. Drumul ar avea in realitate o lungime totala mai mica cu 6-7 kilometri, arata un fost prefect de Teleorman.…

- Ebury, una dintre companiile fintech cu cea mai rapida creștere, specializata in plați transfrontaliere și credite pentru dezvoltare, iși continua expansiunea europeana cu inaugurarea primului birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels. Acesta este cel de-al 15-lea birou lansat de companie in…

- Mai mult de o treime dintre companiile din Romania (37%) nu au aflat inca despre GDPR sau cred ca Regulamentul nu li se aplica lor, conform unui studiu realizat de MKOR Consulting la inceputul anului. Chiar daca ca mai sunt doar doua luni pana la data intrarii in vigoare a noului Regulament General…

- Desi trecem printr-o perioada importanta de crestere, atat la nivelul PIB-ului, cat si la nivelul companiilor din Romania, revenirea econo­miei nu este pe masura potentialului si pe masura asteptarilor, in special din cauza dinamicii investitiilor publice, a declarat Alexandru Reff, country managing…

- Romania se pozitioneaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste competentele digitale ale locuitorilor, in timp ce la nivelul companiilor aproape jumatate dintre ele nu au prezenta online, potrivit afirmatiilor facute de Elisabeta Moraru, country manager in cadrul Google Ro­mania,…

- Investițiile companiilor locale, sabotate de "revoluția fiscala" 92% din oamenii de afaceri din Romania nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului, iar 45% sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința evoluției economiei romanești in urmatoarele 12 luni. Procentul…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com. Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza…

- Durerea de cap este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate pe care medicii și alți profesioniști din domeniul sanatații le trateaza in intreaga lume. Deși mulți oameni descriu toate durerile de cap moderate pana la severe ca fiind “migrene”, exista criterii specifice folosite pentru identificarea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor."E.ON…

- Achiziția deschide calea ca Mercedes si BMW sa produca taxiuri fara sofer, transmite Reuters. Car2Go - DriveNow, combinare de servicii Daimler si BMW, cei mai mari producatori de automobile de lux din Germania, sunt deja in negocieri pentru a combina serviciile lor de car-sharing, Car2Go…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari.

- In Romania sunt 38 de companii care detin in acest moment licente pentru activitatea de distributie a gazului natural, potrivit datelor centralizate de ZF de pe site-ul Au­toritatii Nationale de Reglementare in domeniul Ener­giei (ANRE). Nu toate aceste companii au CAEN-ul distributia combustibililor…

- Companiile din Romania care au polita de asigurare cea mai mare sunt cele din zona Oil & Gas si din domeniul producerii curentului electric, la multe va­lo­a­rea ajungand la peste 1 mld. euro. Acestea sunt asigurate la riscuri multi­ple, a spus Radu Mustata, director vanzari Marsh…

- Sanofi Genzyme, companie pionier in cercetarea si dezvoltarea terapiilor pentru boli rare, a inceput activitatea in Romania in urma cu 13 ani, moment in care diagnosticarea bolilor orfane era deficitara, iar solutiile terapeutice nu faceau parte din programe nationale. Despre evolutia domeniului…

- Companiile care ofera angajatilor abonamente medicale la clinicile private din Romania trebuie sa urmareasca si calitatea, nu doar cel mai mic pret, iar suma de 10 euro lunar pentru un abonament medical nu este suficienta pentru a acoperi nevoile unui abonat, a spus Wargha Enayati, actionar principal…

- Specialist in analiza de risc a companiilor si in finantele afacerilor, Iancu Guda va raspunde luni 26 februarie 2018, de la ora 12.00 la intrebari pe tema cauzelor care duc la falimentul unor afaceri. Guda este presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si autorul recentei…

- Fiecare companie de stat ar trebui evaluata separat, pentru a se stabili cat la suta din profitul sau va merge catre dividende, iar statul va avea nevoie de aprobarea Comisiei Europene daca vrea ulterior sa acorde bani de investitii catre aceste companii, a declarat, marti, Razvan Nicolescu, senior-expert…

- In ceea ce privește marile companii, Norica Nicolai susține ca ele „sunt corecte in masura in care in țarile lor li se permite sa dea mita pentru a obține contracte in strainatate, cum este Germania de exemplu. Cu singura condiție sa o evidențieze in contabilitate. De aceea m-am și mirat ca fost…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a solicitat ca in cadrul urmatorului summit NATO, siguranța de la Marea Neagra sa fie discutata separat. Fifor spune ca securitatea din zona nu se imbunatațește, ci primește noi valențe avand in vedere militarizarea Peninsulei Crimeea. Ministrul Apararii a solicitat…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…

- Anton Anton, ministrul energiei, considera ca distribuirea a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende "va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii". In opinia ministrului, "e vorba de circulatia banilor mai repede".

- Marsh Claims Excellence, divizia de consultanța pentru daune complexe a Marsh Romania, a rezolvat, in 2017, daune a caror valoare a depașit 10 milioane euro Marsh Claims Excellence, divizia de consultanța pentru daune complexe a Marsh Romania s-a implicat, in calitate de consultant in favoarea a 6 companii…

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu circa 7% fata de anul precedent. In schimb,companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de peste 1,2 miliarde de euro, in crestere…

- Cele mai multe organizatii se simt pregatite pentru un viitor descentralizat, fara emisii de carbon si digitalizat, insa o mare parte dintre ele nu iau masurile necesare pentru a integra si a implementa...

- Situatia financiara influenteaza decizia privind continuarea unei relatii sentimentale in cazul a 18% dintre barbatii romani si 11% dintre femei, procente apropiate de media europeana, iar 25% dintre romani declara ca lipsa banilor a fost un motiv pentru a se muta inapoi cu parintii in cursul ultimului…

- Decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale de a calcula pretul de referinta al gazelor romanesti in functie de cotatiile de la bursa vieneza arata o lipsa de suveranitate si o totala indiferenta cu privire la modul de functionare a pietei de gaze din Romania, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- Pe perioada sezonului rece, energia termica și apa calda pentru sistemul centralizat de termoficare sunt produse de catre CET Arad SA și distribuite populației de CET Hidrocarburi SA. Din cauza vechimii și a lipsei lucrarilor de modernizare a rețelelor de transport și distribuție, pierderile inregistrate…

- Conform studiului „Evoluția afacerilor în 2018” lansat azi de Valoria și realizat în parteneriat cu Doingbusiness.ro, procentul companiilor care se așteapta la scaderea profitului este de doua ori mai mare decat la începtul anului trecut, iar al celor care spun ca nu…

- Dupa ce mai mulți locuitori din Alfa ne-au atras atenția asupra noroiului și baltoacelor din vecinatatea tuturor blocurilor din acest cartier atunci cand este vreme rea si de gunoaiele impraștiate de boschetari, de aceasta data ne vom indrepta atenția spre cartierul Micalaca. Și aici, ca și in Alfa,…

- Fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, nu crede in varianta revenirii lui Cristi Borcea la Dinamo. In direct la ProSport Live, Andone a dezvaluit cum l-a pierdut pe Dorin Rotariu, chiar inainte de incheierea perioadei de transferuri. ”Ce am trait acolo, nu am trait nicaieri in cei aproape…

- Companiile mari prezente pe piața locala iși pot inscrie angajații in programe de voluntariat prin care sa contribuie la educația unor copii sau tineri din centre de plasament. Un astfel de program educațional, denumit “Ajungem mari” este derulat de catre Asociația Lindenfeld, o organizație non-guvernamentala…

- Exporturile de grau ale Rusiei continua sa se extinda la nivel global, in conditiile in care cel mai mare exportator mondial de grau isi devanseaza competitorii, informeaza Bloomberg. Ultimul exemplu in acest sens este Sudanul, unde in acest sezon exporturile de grau ale Rusiei au crescut…

- O treime din companiile active din domeniul imbracamintei, incaltamintei si a accesoriilor intarzie plata datoriilor pe termen scurt cu peste 360 de zile, iar 40% dintre companiile din acest domeniu au un risc ridicat de intrare in insolventa, arata un studiu realizat de Creditinfo Romania pentru…

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) a transmis miercuri ca isi exprima ingrijorarea cu privire la „acuzatiile grave si nejustificate aduse din ce in ce mai des in spatiul public impotriva producatorilor romani de gaze naturale, acuzatii care se refera la presupusa…

- Iata reacția lui Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatul Zaharului din Romania: "In urma anunțului privind inchiderea Fabricii de Zahar Oradea, publicat in diverse mijloace media, au aparut comentarii și opinii care pun industria zaharului și cultura sfeclei de zahar intr-o lumina…

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu Dragnea: s-au desparțit apele in PSD…

- Șase companii care activau pe piața comercializarii de contoare pentru masurarea energiei electrice au fost amendate de Consiliul Concurenței. In urma investigației, CC a constatat ca firmele au incheiat ințelegeri anticoncurențiale care au dus la creșterea artificiala a prețurilor achitate de consumatori.…