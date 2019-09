Statul nu are bani pentru tratamentul unei boli grave. Parintii isi scot copiii bolnavi din Romania, ca sa-i poata salva

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Ajutorarea Persoanelor Suferinde de Atrofie Musculara Spinala organizeaza o conferinta de presa, joi, 26 septembrie, ora 11:00, la Athenee Palace Hilton din Bucuresti, actiune ce face parte din campania de constientizare "Impreuna invingem SMA". Campania "Impreuna invingem…

- Aproximativ 185.700 de persoane au fost angajate, in primele opt luni din 2019, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit unei statistici a ANOFM, judetul Suceava ocupa locul III, cu 10.605 persoane incadrate, dupa București, cu 13.774 și Timiș, cu 12.094. Nivelul…

- O sucursala din Romania a unui consorțiu italian de firme a caștigat un contract de lucrari in valoare de peste 50 de milioane de lei, fara TVA, la sediile SRI și IPJ Cluj de pe strada Traian. RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A.R.L. NAPOLI SUCURSALA BUCUREȘTI aparține conglomeratului italian…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA o plangere penala impotriva a patru miniștri ai Sanatații printre care și Vlad Voiculescu pe care i-a acuzat de abuz in serviciu. Situația este șocanta in condițiile in care Vlad Voiculescu este membru al PLUS și cele doua partide sunt parte a unei alianțe.…

- Aproape 20.000 de oameni s-au adunat la mitingul din Piața Victoriei, din data de 10 august 2019, la exact un an de la incidentele violente de anul trecut. Reporterul Libertatea, Andreea Archip, a stat de vorba cu cațiva dintre cei care au ales sa participe la protest, fie ca au venit din Tulcea, din…

- In vreme ce mulți romani pleaca sa lucreze in Italia, italianul Georgio Ciabbatoni, 47 de ani, și-a parasit țara natala și s-a mutat in Romania. Fost clapar al altei vedete din Cizma, Giani Morandi, Georgio a venit aici ca director artistic intr-un cazinou, apoi s-a intors la prima dragoste, muzica.…

- Ciclonul devastator care a lovit Grecia va afecta și țara noastra, dar intr-o foarte mica masura, susține Dinu Marașoiu, meteorolog de serviciu ANM. Este o situație obișnuita de vara la noi in tara, unde incepand de sambata se va strica vremea. Ploile vor ajunge in averse, duminica, și la București,…