Stiri pe aceeasi tema

- De la sfarșitul lunii august 2017, la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) se afla Luminița Alina Cațan, o avocata din Alexandria, „garantata” și promovata de ALDE....

- "In maxim 2-3 luni va fi aprobat si se va trece la implementarea propriu-zisa. Vor fi doua etape. In prima etapa, primul management va pune bazele fondului urmand, in cea de-a doua, dupa 6-12 luni, sa se selecteze un nou management care va realiza efectiv managementul fondului", a spus Mavrodin.Potrivit…

- Nicolae Badea are de luat bani de la Ionuț Negoița. ”Daca nu-i primesc, apelez la o soluție neplacuta”. FC Dinamo se pregatește sa schimbe proprietarul. Ionuț Negoița trateaza pentru vanzarea clubului, simțind ca se sufoca. Patronul este implicat in tranzacții care vizeaza și alte persoane, carora le…

- Politistii Serviciului Arme Explozivi, Substante Periculoase din IPJ Alba au retinut doi barbati banuiti de braconaj cinegetic. Acestia au fost depistati, in flagrant delict, imediat dupa ce au impuscat o caprioara, pe un fond de vanatoare din Muntii Sebesului.

- Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari, a anuntat ca, de acum, costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți. Legea care va transpune directiva in Romania…

- Toti iesenii care n-au plecat peste granita stiu ce-s alea ” cimitirele pe roti de la Unistil ” : niste rable de autobuze care au circulat si mai circula pe traseele oferite generos de primaria lui Mihai Chirica, cumatrul lui Vasile Puscasu, patronul hirburilor cu fum de esapament cit mina. Ani de zile,…

- Reprezentanții Electrica, insotiți de politie, au descins iarași pe strada Avram Iancu din Targoviște, pentru a-i deculpa pe romii conectați Post-ul Romii, specialiști in electricitate! Se racordeaza ilegal, mai repede decat o face Electrica legal! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentanții Electrica, insotiți de politie, au descins iarași pe strada Avram Iancu din Targoviște, pentru a-i deculpa pe romii conectați Post-ul Romii, specialiști in electricitate! Se racodeaza ilegal, mai repede decat o face Electrica legal! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chiar daca nu a fost inca chemat la Comisia SRI pentru a povesti tot ce știe, Liviu Dragnea nu a mai avut rabdare și a spus totul la Antena 3. Dragnea i-a dat astfel replica lui Gabriel Oprea care se lauda zilele trecute ca l-a susținut pentru conducerea...

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- Pe numele cetateanului tunisian a fost emisa o decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, fiind luat in custodie publica pana la indepartarea din tara. La iesirea din tara, pe numele barbatului va fi instituit consemn de nepermitere a intrarii in Romania pe o perioada de 5 ani.

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare si la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focsa, administrator al unei societati comerciale, care primise initial trei ani de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pedepsei, pentru evaziune fiscala.

- Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii, va fi majorata, putand ajunge la 3,5%, a anuntat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. …

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- O rețea de companii, care ar avea legatura cu afaceristul rus Yegeny Prigozhin, cunoscut ca fiind „bucatarul lui Putin”, a pierdut miliarde de ruble, in urma mai multor contracte incheiate in ultimul an cu Ministerul Apararii.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Politistii din Prahova efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE: Un nou val de GER si NINSOARE peste sudul Romaniei / HARTA Potrivit unui comunicat…

- Ieri, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Constantin Romica Mucea pentru infractiunea de contrabanda. Acesta este acuzat ca la data de 1 februarie 2018 a transportat cantitatea de 14.455 de pachete de…

- Ne petrecem tot mai mult timp in spatele unui birou: minim opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana. Și deși poate parea mai comod decat daca am avea un job pe teren, acest lucru nu este deloc benefic pentru starea noastra de sanatate. Statul prelungit la birou, intr-o poziție vicioasa, poate conduce…

- Politia Locala Targu Jiu functioneaza ilegal! S-a descoperit acest lucru dupa ce a fost gasit in Planul de Ordine si Siguranta Publica, dupa care ar trebui sa functioneze institutia, semnatura lui Nicolae Davitoiu, in calitate de co...

- Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza vineri AFP. Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care armata…

- Institutul Legatum din Londra a publicat cea de-a 10 editie a studiului numit “Prosperity Index”, care claseaza tarile din intreaga lume in functie de nivelul de prosperitate al acestora. In cazul in care luati in considerare sa va reincepeti viata departe de Romania, va prezentam tarile…

- Examenul de Bacalaureat din acest an a inceput astazi in mod ILEGAL, pentru ca la ora actuala niciun elev din clasele terminale nu este absolvent, asa cum cere legea, subliniaza Marius Nistor, presedintele Federatiei Spiru Haret, iar vicepresedintele comisiei de invatamant din Camera Deputatilor, Florica…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- L-a lovit cu o bata in cap si l-a lasat inconstient intr-o statie de autobuz Un barbat dintr-o comuna clujeana a fost retinut de politisti pentru agresiune. Acesta va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. La data de 8 februraie 2018, ora 12:45, politistii din…

- "Condamn public cele intamplate la Muzeul Taranului Roman. Putem sa avem opinii in societate, putem sa nu fim de acord cu anumite puncte de vedere, putem sa criticam un film, dar aceste puncte de vedere trebuie exprimate astfel incat sa se respecte libertatea de exprimare a celuilalt. In acest caz dreptul…

- PSD, care trebuia sa faca impozit progresiv, iar la unele categorii sociale sa creasca impozitul, scade impozitele. In acest fel, se rezolva foarte bine problema cu salariile 'nesimțite'. De cealalta parte, exista, de asemenea, o mare duplicitate. Toți cei care sunt de dreapta doresc ca statul…

- In Romania, peste 30.000 de copii si tineri sufera de un tip de distrofie musculara, un caz din zece fiind o forma grava, care blocheaza activitatea muschilor pana la insuficienta cardiaca. In timp ce statul nu face nimic, parintii acestor ...

- Noul Guvern vrea ca statul sa suporte o parte din contributiile de asigurari de sanatgate (CASS) pentru salariatii firmelor private din domeniul tehnogiei informatiei si comunicatiilor (IT&C) care beneficiaza de scutire de impozit pe venit, pentru a nu le scadea salariile nete in contextul mutarii contributiilor…

- Cinci imigranti romani au fost capturati de autoritatile americane in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele Unite, anunta procurori din SUA. Potrivit procurorilor din SUA, un barbat din Mexic si unul din Guatemala au incercat sa transporte ilegal cinci romani din Canada…

- Din implementarea strategiilor de privatizare la Rompetrol Rafinare si Electrocentrale Bucuresti Potrivit notei de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii de privatizare derulate de Ministerul Energiei, acesta estimeaza ca va incasa, in acest an, 1,073 miliarde de lei din…

- Astazi, echipe alcatuite din specialiști ai Garzii Forestiere Suceava și polițiști au descoperit doua camioane incarcate cu peste 60 de metri cubi de material lemnos fara documente. Potrivit șefului Garzii, Mihai Gașparel, in jurul orei 05.00, pe un drum forestier din Vama a fost identificat un autocamion…

- Senatul Poloniei a votat, joi, în favoarea unui proiect de lege pentru incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti în cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, susține ca decizia Cabinetului Dancila de a renunța la serviciile SPP este una &"fireasca&", întrucât exista informații ca cei din SPP și-ar fi depașit atribuțiile și ar

- Polițiștii din Berislavești și Salatrucel, judetul Valcea, au depistat o autoutilitara in care erau transportate mai multe bovine, fara documentele prevazute de lege. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, luni seara polițiștii au oprit pentru control, pe Drumul Județean 703 ...

- Continuarea proiectului descentralizarii dar si modificari legislative pentru administratia publica reprezinta o prioritate pentru viitorul Executiv, potrivit programului de guvernare al PSD pentru perioada 2018 - 2020. ''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este…

- La inceput de an, dupa ce euforia sarbatorilor s-a disipat, iar sarmalele si salata de boeuf s-au imputinat incet-incet in frigiderele romanilor, are loc trezirea aspra la realitate: un stat instabil care nu-ti confera siguranta personala, cu o justitie ingenuncheata, alesi cu indemnizatii si privilegii…

- Fosta judecatoare prinsa in flagrant, anul trecut, primind mita 12.000 de lei, dupa ce in trecut mai incasase o șpaga de 5.500 de euro de la investigatori sub acoperire, a ieșit din pușcarie, condiționat, pentru comportament exemplar. Aradeanca Florița Boloș a fost condamnata la 7 ani de detenție cu…

- Noile reguli de impozitare, intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018, ne vor intoarce cu cativa ani in treciut, atunci cand multi dintre cei care castigau multi bani erau platiti pe PFA, drepturi de autor etc. pentru ca platitorul de venit sa nu suporte toate taxele percepute de stat pentru angajat.…

- Inundatiile severe si alunecarile de teren din statul american California continua sa faca victime.Numarul mortilor a ajuns la 17. Autoritatile locale au anuntat si ca 13 oameni au fost dati disparuti.Fortele de ordine au lansat operațiuni de salvare de amploare.

- Comercianții iliciți, incet, dar sigur, revin in locurile lor ”tradiționale” din perimetrul Pieței Centrale din Municipiul Chișinau. Acest lucru il denota fotografiile realizate de reporterul portalului agora.md. Acestea arata ca o parte dintre trotuare este ocupata de tarabe improvizate, preponderent,…

- Specialiști au descoperit o noua cauza a respirației urat mirositoare: infecție cu paraziți. Recent s-au finalizat rapoartele unui studiu care a verificat ca paraziții și rezidurile toxice formate in stomacul unei persoane sunt un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor de putrefacție. Tocmai…

- 11 printi sauditi au fost arestati dupa ce s-au reunit la Riad pentru un protest rar fața de masurile de austeritate prin care statul nu le mai achita facturile la apa și curent. Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate…

- Islanda a devenit, in mod oficial, prima țara din lume care a legalizat salariul egal dintre barbați și femei. Pe 1 ianuarie, parlamentul, compus din aproximativ 50% femei, a adoptat o lege care interzice diferența de salarizare dintre barbați și ...

- Anul acesta veștile nu sunt tocmai bune pentru cine vrea sa cumpere o locuința cu ajutorul programului guvernamental Prima Casa. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca amatorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le…

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene, dar va introduce o alta. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, ea urmand sa fie calculata…

- Vesti rele pentru cine vrea sa cumpere locuinta anul acesta cu ajutorul programului guvernamental Prima Casa. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca amatorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le analizeaza in timp…