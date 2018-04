Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, spune ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din functie pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru "a proteja interesele mari ale Romaniei", dar ar pune-o "sub control", scrie Agerpres.

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Armata turca a reusit sa controleze complet provincia Afrin din nord-estul Siriei, de la frontiera cu Siria, transmite agentia Anadolu, preluata de Reuters si DPA. O sursa militara turca a confirmat sambata informatia pentru Reuters.

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, citata de agentia Reuters. Potrivit cotidianului Le ...

- Banca germana Commerzbank a anunțat ca iși suspenda publicitatea pe Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica , cand firma de consultanța politica a accesat datele personale a 50 de milioane de oameni, scrie Reuters . Decizia vine dupa ce Mozilla, producatorul browserului Firefox, a luat aceeași…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un memorandum care prevede impunerea unor tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, dar acesta va fi aplicat numai dupa o perioada de consultari, eliminand astfel pericolul declansarii unui razboi comercial imediat, transmite Reuters.

- Avocatul principal al lui Donald Trump pentru ancheta procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 a demisionat joi, conform New York Times, care citeaza doua surse familiare cu acest dosar, relateaza Reuters.

- Cel mai mare grup de presa din Turcia, Dogan, a anuntat joi la Bursa din Istanbul ca a demarat negocieri cu un alt trust, Demiroren Media Holding, privind vanzarea afacerilor sale din presa scrisa si audio, valoarea tranzactiei fiind estimata la 1,2 miliarde de dolari. Declaratia vine dupa…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Grupul german Deutsche Telekom va cumpara pentru 284 mil. euro un nou pachet de 5% din actiunile grupului elen OTE, dupa ce la licitatia internationala organizata anterior de statul grec nu s-a prezentat niciun ofertant, scrie Reuters. DT isi intareste astfel si mai mult influenta in cadrul OTE,…

- Producatorii serialului "The Crown" si-au cerut scuze marti pentru ca au platit-o mai putin pe actrita care o intruchipeaza pe Regina Elisabeta a-II-a decat pe colegul sau, interpretul Printului Philip, dar nu au spus nimic despre redresarea acestui dezechilibru, informeaza Reuters. Anuntul survine…

- Fostul membru al grupului Beatles, Ringo Starr, a fost investit marti cavaler intr-o ceremonie desfasurata la Palatul Buckingham si a glumit apoi cu reporterii, spunandu-le ca se asteapta ca acestia sa i se adreseze cu noul titlu, relateaza Reuters, EFE si Press Association. Muzicianul…

- Liderii financiari ai statelor membre ale G20 au sustinut luni libertatea comertului, pe fondul temerilor provocate de tarifele americane impuse pentru otel si aluminiu, dat Statele Unite au aratat ca nu pot sa isi sacrifice interesele nationale pentru ca sistemul sa functioneze, relateaza Reuters,…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters.

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct…

- Criptomonedele trebuie reglementate, a transmis Claudia Buch, vicepresedinte al Bundesbank, pentru agentia de stiri Reuters. Aceasta sustine ca nu crede ca monedele digitale sunt o amenintare la adresa stabilitatii financiare. Buch a spus ca speculatiile si volatiitatea din jurul monedelor…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Cu toate ca numarul persoanelor care utilizeaza carduri, telefoane mobile si chiar tehnologia de recunoastere faciala pentru a a face plati, a cumpara pizza sau a dona bani la biserica duminica este in crestere, cash-ul nu da semne ca ar disparea, chiar dimpotriva, potrivit unei analize facuta de…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Compania de plati Circle, detinuta de Goldman Sachs, a achizitionat platforma de exchange pentru criptomonede Poloniex, in cadrul eforturilor de a-si consolida pozitia ca unul dintre liderii lumi in domeniul blockchain-ului, potrivit Reuters. „Suntem mandri sa anuntam ca Circle si-a extins…

- Constructorul auto american Ford a confirmat marti ca intentioneaza sa infiinteze o banca in Germania in a doua jumatate a acestui an, parte a strategiei sale destinate contracararii riscurilor aparute in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara. Aceasta a semnat un acord cu compania americana Ripple, care ii va furniza solutii de plata realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Programul pilot este…

- Broadcom Ltd a anuntat luni ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Coreea de Nord nu isi poate achita contributia la bugetul pe 2018 al Organizatiei Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Un comunicat al misiunii nord-coreene la ONU precizeaza ca ambasadorul nord-coreean Ja Song Nam i-a cerut ajutorul directorului de management al organizatiei, Jan Beagle. Banca de…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a denuntat, joi, in mod indirect declaratiile unor oficiali americani cu privire la cursul de schimb dolar-euro, care potrivit lui Draghi ar fi vinovate de recenta apreciere a monedei euro, informeaza AFP si Reuters.

- Premierul italian Paolo Gentiloni i-a transmis presedintelui american Donald Trump ca liderii isi pot apara interesele propriilor tari, insa trebuie sa aiba in vedere respectarea acordurilor internationale, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- Producatorul de bauturi alcoolice Bacardi cumpara Patron Spirits International pentru suma de 5,1 miliarde dolari, intr-o mutare de a-si consolida pozitia pe piata americana, potrivit Reuters. 0 0 0 0 0 0

- "The shape of water" al regizorului Guillermo del Toro conduce in topul nominalizarilor la premiile Oscar, avand sanse sa castige prestigioasele premii la 13 categorii, inclusiv pentru cel mai bun film, scrie Reuters.

- Presedintele in exercitiu ceh Milos Zeman il va numi inca o data pe Andrej Babis in functia de prim-ministru indiferent de rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cehia, prevazut pentru 26 si 27 ianuarie, a anuntat marti seful statului ceh, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Un oficial al Facebook a spus luni ca nu poate garanta ca retelele sociale sunt bune pentru democratie, dand insa asigurari ca incearca tot ce poate pentru a stopa amestecul Rusiei sau al altor actori in alegeri, scrie agentia Reuters, ...

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia „sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, le-a cerut membrilor formatiunii sale politice sa sustina, la congresul din 21 ianuarie, negocierile cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, avertizand ca in caz contrar exista riscul organizarii unor alegeri anticipate care ar putea afecta…

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o adeseori cu diavolul,…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters.Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va axa pe…

- Patinatorii Tessa Virtue si Scott Moir, campioni olimpici la dans pe gheata, vor fi purtatorii de drapel ai delegatiei Canadei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Canadian (COC), citat de agentia Reuters. …

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

