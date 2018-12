Stiri pe aceeasi tema

- Statul Islamic a recunoscut ca individul care a ucis trei persoane la Strasbourg a fost unul dintre soldatii sai, a anuntat joi site-ul agentiei de stiri Amaq, desi nu a furnizat nicio dovada in acest sens, relateaza Reuters.

- Cetateanul francez considerat autorul atacului de marti seara de la Strasbourg a fost inchis in Germania in 2016 si in 2017 pentru furt si anul trecut a fost expulzat in Franta, a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Biroului pentru anchete penale al politiei germane, BKA, transmite Reuters,…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului de Interne Christophe Castaner, citat de Reuters si BBC.

- Bilantul atacului armat comis marti seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters.Atacatorul de la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine,…

