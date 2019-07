Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi variabil, iar in nordul tarii vor cadea precipitatii cu descarcari electrice. La Briceni termometrele vor indica 28 de grade Celsius. La Soroca se asteapta 29 de grade, iar la Balti cu un grad mai mult. 31 de grade sunt prognozate la Orhei.

- Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica, cantitați de apa insemnate. Interval de valabilitate: 07 iunie, ora 10 – 07 iunie, ora 22. In intervalul menționat, in Maramureș, vestul și nord-vestul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei, nordul Olteniei, precum și in…

- ''Combatanti ai SI au lansat doua atacuri simultane impotriva a doua puncte de control ale politiei in orasul Al-Arich", a indicat Amaq. La Cairo, Ministerul de Interne a anuntat ca opt politisti au fost ucisi intr-un atac asupra unui punct de control in nordul Sinaiului.Cel putin 14 politisti…

- ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN pentru intervalul 29 mai, ora 13 – 30 mai, ora 06. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și nordul Olteniei…

- "Franta se opune, in principiu, in orice moment si oriunde pedepsei cu moartea" si ambasada Frantei in Irak "face demersurile necesare pe langa autoritatile irakiene pentru a le reaminti aceasta pozitie constanta", se arata intr-un comunicat difuzat de Ministerul de Externe.Trei francezi…

- Cersei Lannister a incercat sa-l avertizeze pe Ned Stark chiar inainte de a muri in primul sezon al seriei, scrie protv.ro. "Cand joci acest joc al tronurilor, caștigi sau mori". Aceasta declarație simpla, simbolica, a devenit mai complicata, deoarece mizele s-au ridicat pe parcursul timpului. Regii…

- O avertizare meteorologica de COD GALBEN a fost emisa pentru județul Alba și este valabila pentru joi, 25 aprilie, in intervalul orar 15:50-17:15. Sunt prognozate descarcari electrice, averse ploaie(20-25 l/mp), intensificari de vant și grindina in centrul și Nordul județul. Localitațile vizate sunt:…

- Potrivit SITE Intelligence Group, organizație care monitorizeaza activitațile militanților islamiști, gruparea terorista “Statul Islamic” și-a asumat responsabilitatea pentru seria de atacuri anticreștine din 21 aprilie (Duminica Paștelui catolic) in Sri Lanka. O declarație in acest sens a fost facuta…