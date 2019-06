Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 politisti egipteni si-au pierdut viata miercuri intr-un atac asupra unui post de control din orasul Al-Arish, in nordul peninsulei Sinai (nord-est), informeaza EFE citand surse de securitate potrivit Agerpres. In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au…

- In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au murit totodata cel putin patru teroristi, in timp ce altii au reusit sa fuga. Ministerul de Interne a confirmat moartea a opt politisti, intre care un ofiter, si a cinci teroristi, potrivit unui comunicat difuzat de agentia oficiala…

- Belgia a extradat un cetațean rus care a luptat pentru organizația terorista Stat Islamic, a informat miercuri serviciul de presa al Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax."FSB a organizat, impreuna cu cabinetul procurorului general,…

- Ministerul de Interne al Egiptului a anuntat marti ca 16 presupusi jihadisti au fost ucisi in timpul operatiunilor politiei in Sinai, in estul acestei tari, unde fortele de securitate lupta impotriva unei ramuri a gruparii Stat Islamic (SI), informeaza AFP. Potrivit informatiilor obtinute de fortele…

- Trei garzi și 29 de deținuți au fost uciși într-o închisoare de maxima securitate din Tajikistan, dupa ce un grup de militanți ai Statului Islamic au provocat o revolta, scrie Reuters. Ministerul de Justiție a oferit o declarație, anunțând ca incidentul s-a produs duminica…

- Conform unei declaratii publicate online de platforma jihadista Nashir News, atacul de sambata asupra Ministerului afgan al Telecomunicatiilor a fost comis de patru militanti ai Statului Islamic. Opt copii romani au fost prinși in infernul din Sri Lanka. Ministrul de Externe a facut anuntul …

- Un fost ofițer din armata rusa a fost condamnat la 19 ani de închisoare, fiind acuzat de participare la actiunile organizatiei teroriste a Statul Islamic, informeaza agenția de știri TASS. Denis Khisamov a primit 19 ani de închisoare de la un tribunal militar din Rostov…