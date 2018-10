Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul federal de securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat marti arestarea in Tatarstan a 18 presupusi membri ai gruparii teroriste Stat Islamic (SI) care pregateau atacuri teroriste, relateaza Xinhua. FSB a precizat intr-un comunicat ca cei arestati sunt suspectati ca au creat o celula secreta…

- Ksenia Sobchak (36 de ani), fosta candidata la alegerile prezidențiale din Rusia și ambasadoarea de brand a companiei Samsung in aceeași țara, a fost data in judecata de gigantul sud-coreean pentru ca aceasta a aparut la TV folosind un iPhone. Imaginile care au ruinat-o pot fi vazute mai jos. Sobchak…

- Rusia se mandrește cu reputația de partener de incredere și continua sa contribuie la aprovizionarea cu resurse energetice a intregii Europe, a declarat președintele rus Vladimir Putin, informeaza agenția de știri Tass, preluata de mediafax. Putin, care l-a primit miercuri la Moscova pe premierul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritatile din Rusia nu au suficiente informatii despre disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relatiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.In cazul unui discurs tinut in orasul…

- Cei doi rusi suspectati ca l-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia nu au nimic de-a face cu presedintele rus Vladimir Putin sau cu guvernul rus, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax, transmite Reuters.

- O serie de atacuri a vizat luni politia din Cecenia, in Caucazul rus, facand mai multi raniti in randul fortelor de ordine, dar autorii lor au fost 'neutralizati', a anuntat liderul cecen Ramzan Kadarov, in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat aceste atacuri intr-un comunicat difuzat…

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Rusia a fost întotdeauna un furnizor de încredere de gaze naturale catre Europa, a contribuit și contribuie semnificativ la securitatea energetica a UE, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, citat de RIA Novosti. „În…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…