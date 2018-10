Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca ISIS a luat 700 de ostatici in zona din Siria controlata de fortele sustinute de USA si ca gruparea terorista a executat pe unii dintre ei si a promis ca urmeaza restul, scrie Reuters.Vorbind in orasul rus Soci, Putin a declarat ca printre ostatici…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a calificat miercuri drept un 'ticalos' si un 'tradator de tara' pe fostul agent dublu rus Serghei Skripal, care a fost otravit impreuna cu fiica sa Iulia in martie in sud-vestul Angliei, afirmand ca acesta a continua sa colaboreze cu serviciile secrete occidentale…

- "Scopul operatiunii este de a obtine o capitulare a Turciei in toate domeniile, de la finante la politica. Ne confruntam din nou cu un complot politic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom invinge'', a spus declarat Erdogan in fata sustinatorilor sai la Trabzon, oras situat la Marea Neagra (nord-est). Daca…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump , cu omologul sau rus, Vladimir Putin , nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de…

