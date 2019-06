Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat un atac in care au fost ucisi miercuri opt politisti in Peninsula Sinai din Egipt, potrivit Amaq, agentia de propaganda a gruparii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Șeful Poliției, dezvaluire in cazul polițistului ucis: ‘La sfarșitul…

- O noua era s-ar putea sa fi aparut în Japonia, dar nu are nimic de-a face cu urmatorul împarat al țarii. În schimb, cu discreție, guvernul a facut un pas mic, dar semnificativ în domeniul securitații, scrie Foreign Policy.Pe 26 aprilie, într-o mișcare total diferita…

- Statul Islamic (SI) afirma, prin organul sau de propaganda Amaq, ca trei membri ai sai au infruntat vineri seara politisti srilankezi, intr-un oras de coasta, in estul tarii, timp de mai multe ore, inainte de a se detona, relateaza Reuters ciat de News.ro.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- Viața lui nu va mai fi niciodata la fel! Și asta pentru ca barbatul a trecut prin clipe greu de imaginat atunci cand a fost rapit de cinci polițiști falși care l-au supus unor torturi demne de filmele de groaza.

- Amal Clooney, in varsta de 41 de ani, a fost desemnata de catre ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, trimis special al guvernului britanic pe problema libertații presei. Avocata specializata in drepturile omului si sotia actorului George Clooney, Amal Clooney a declarat ca se simte onorata pentru…

- Deși trimiterea scrisorilor poate parea de domeniul trecutului, Lisa Arrington-Radulovici readuce la viața corespondența clasica. Scopul femeii este de a transmite cuvinte de încurajare celor care au cea mai mare nevoie, scrie ksl.com. "Îmi place sa creez și îmi place…

- Un simpatizant australian de origine afgana al gruparii Statul Islamic, care a intrat deliberat cu masina in pietoni pe o strada aglomerata din Melbourne la 21 decembrie 2017, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, transmite DPA, preluand media locale, scrie agerpres.ro.

- In cadrul programului de activitați desfașurate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cu ocazia Zilei Poliției Romane (25 martie) sunt incluse și o serie de intalniri ale unor polițiști cu funcții de conducere și experiența in profesie cu elevi de la liceele din județ. Aceste intalniri au debutat…