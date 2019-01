Stiri pe aceeasi tema

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Un atentat sinucigas comis miercuri la Minbej, in nordul Siriei, de gruparea Statul Islamic (SI) impotriva coalitiei anti-jihadiste conduse de Washington s-a soldat cu moartea a 16 persoane, dintre care patru militari americani, la cateva saptamani dupa ce presedintele Donald Trump a

- Patru militari americani au fost ucisi, iar alti trei au fost raniti miercuri, la Manbij, in nordul Siriei, a anuntat un oficial american, relateaza Reuters, intr-un atentat contra coalitiei antijihadiste conduse de Washington, soldat potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) cu…

- Un atentat sinucigas impotriva coalitiei anti jihadiste conduse de Washington s a soldat cu cel putin 15 morti, intre care si un militar american, miercuri la Minbej, in nordul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , atac revendicat de gruparea Statul Islamic SI , relateaza…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat luni, 14 ianuarie, intr-o convorbire telefonica, despre crearea unei "zone de securitate" in nordul Siria. Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni…

- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Coalitia militara arabo-kurda din Siria, sustinuta de Washington, a anuntat 'suspendarea' temporara a ofensivei sale impotriva ultimei redute a gruparii jihadiste Statul Islamic, din cauza bombardamentelor efectuate de Turcia pe un alt front sirian, informeaza AFP si EFE preluata de Agerpres. …

- Gruparea Stat Islamic (SI) a respins Fortele Democratice Siriene (FDS), sustinute de catre SUA, din ultimul sau bastion in estul Siriei, a indicat duminica Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP. Un comandant al FDS, o coalitie formata din combatanti kurzi si arabi,…