Statul Islamic a fost cucerit. Zi istorică pentru omenire Dupa ce ”asaltul final” a fost lansat de mai multe ori, astazi ”califatul” Statului Islamic (ISIS) s-a prabușit in Siria. Ultimul bastion al ISIS in Siria a fost cucerit in urma cu puțin timp.

