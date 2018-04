Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Stat Islamic (SI) a fost distrusa in Siria, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, care a atentionat totodata ca SI isi mentine potentialul distructiv si poate ataca tari din intreaga lume, informeaza Interfax si Reuters.'Este evident ca, in pofida situatiei sale militare,…

- Vladimir Putin a afirmat ca gruparea terorista Statul Islamic a fost complet invinsa in Siria. Cu toate acestea, el a precizat ca islamiștii extremiști prezinta in continuare un potențial pericol și pot ataca in diferite regiuni ale globului. ”In ciuda faptului ca armata lor a fost…

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…

- Statul Islamic din Siria a fost invins complet, a anuntat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit rt.com. Cu toate acestea, exista riscul potential al unor eventuale atacri in mai multe regiuni de pe glob, a mai spus liderul de la Kremlin. "In ciuda infrangerilor armate, aceasta…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. Putin a obtinut astfel al patrulea mandat prezidential,…

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a marturisit intr-un interviu pentru documentarul „Ordinea mondiala 2018" ca a mintit-o pe prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, atunci cand s-a intalnit cu ea la summitul G20 din iulie anul trecut.

- In cursul audierilor in Congresul SUA, generalul Curtis M. Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in Europa, a atras atentia ca este necesara mentinerea ritmului modernizarii capacitatilor militare pentru pastrarea superioritatii militare americane pe continentul american. "Tinand cont de…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, marti seara, despre problemele umanitare din provincia Ghuta de Est si despre situatia generala a conflictului din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. In videoclip apar o succesiune de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi timp, Putin…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca si-ar fi dorit sa impiedice colapsul Uniunii Sovietice, daca ar avea sansa sa schimbe istoria moderna a Rusiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamini de alegerile rezidentiale din…

- Un tribunal israelian a condamnat luni la 38 de luni de inchisoare un israelian evreu, originar din Belarus si convertit la islam, care a fost acuzat ca a incercat sa se alature organizatiei Statul Islamic (SI) in Siria, relateaza AFP. Valentin Mazlevski, 40 de ani, este primul israelian evreu condamnat…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Vladimir Putin a avut marți o declarație care lovește exact in eforturile anticorupție din țari din Estul Europei, precum Romania. Președintele Rusiei a susținut ca aceste acțiuni sunt facute de țarile occidentale intocmai pentru a manipula clasa politica din aceste țari. ”Contrar anumitor țari occidentale,…

- Enclava Afrin din Siria a devenit scena pe care se ciocnesc marile puteri mondiale și regionale și care amenința sa devina detonatorul unui razboi de o anvergura mult mai mare. Vladimir Putin este regizorul care stabilește intriga

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu trebuie sa se uite prea departe in cautarea slabiciunilor NATO. Ultimele informații despre armata statului indica o slabiciune devastatoare la nivelul armatei. Soldații nu mai pot ține pasul cu standardele impuse de Alianța, in timp ce misiunile sunt din ce in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, probabil va incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat, comenteaza agentia Bloomberg, prezentand opiniile expertului Eugene Rumer.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- SUA nu au livrat niciodata armament greu principalei militii kurde din Siria, Unitatile de protectie a poporului (YPG), a afirmat joi, la Beirut, secretarul de stat american Rex Tillerson, transmite AFP. Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor Apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, reușește sa ajunga implicat in scandalurile din interiorul UE și fara voia sa. Dupa ce ministrul de Externe al Olandei declarase ca liderul de la Moscova se lauda cu planurile expansioniste, adevarul a ieșit la iveala, iar demnitarul s-a simțit obligat sa demisioneze.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Potrivit Reuters, Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari ai sai se aflau alaturi de FDS (o alianta de militii din nordul si estul Siriei) in timpul unui atac la opt kilometri de linia de separatie de pe fluviul Eufrat. Lovituri impotriva forțelor atacatoare "Pentru apararea…

- Manifestațiile din Rusia comandate de președintele Vladimir Putin sunt de puține ori doar ceea ce par inițial. Sub eticheta de sarbatoare patriotica se arata foarte ușor intenția liderului de la Kremlin de a-și legitima campaniile din Orientul Mijlociu.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a fotografiat alaturi de un grup de femei îmbracate în uniforme ale Armatei Rosii din al doilea razboi mondial, la un eveniment memorial de la Stalingrad. Cu celebrele caciuli rusesti pe cap, cunoscute si sub denumirea de ushanka,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a cerut miercuri sportivilor rusi sa-l "ierte" fiindca n-a stiut sa-i "protejeze" în fata consecintelor scandalului de dopaj care i-a costat pe multi dintre ei participarea la Jocurile Olimpice

- Statul Islamic a provocat des atacuri kamikaze împotriva coaliției conduse de SUA în Siria, iar mai multe imagini, lansate recent pe internet, arata cum un jihadis își ia ramas bun de la copiii sai înainte sa se arunce

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- „Valul de atacuri asupra bazelor rusești in Siria, inclusiv cu utilizarea de drone, a descoprit noi vulnerabilitați in incercarile președintelui Vladimir Putin de a consolida prezența militara permanenta, la doar cateva saptamani dupa ce el a anunțat victoria,“ – scrie The Wall Street jurnal. „Experții…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a facut o paralela intre comunismul și creștinismul. Astfel, liderul rus a calificat Codul moral al edificatorului de comunism drept o sublimare, un extras primitiv din Biblia. Pe linga aceasta, el a facut o comparație intre tradiția creștina de cinstire a moaștelor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE, potrivit Agerpres.…

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in pofida faptului…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

