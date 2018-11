Stiri pe aceeasi tema

- Trei lideri de sate au fost executati de jihadisti in mai putin de o saptamana in nordul Irakului, au precizat pentru AFP oficiali locali. Aceste executii ridica la noua numarul responsabililor locali ucisi in ultimele sapte luni in zona.

- Trei lideri de sate au fost executati de jihadisti in mai putin de o saptamana in nordul Irakului, au precizat pentru AFP oficiali locali. Acestea ridica la noua numarul responsabililor locali ucisi in ultimele sapte luni in zona, scrie News.ro. Irakul s-a declarat invingator in fata…

- Sase persoane au fost ucise si peste 20 au fost ranite marti intr-un atentat cu masina capcana comis intr-o piata din Al-Qayyarah, oras important la sud de Mosul, fosta ‘capitala’ a gruparii Statul Islamic (SI) in Irak, a declarat pentru AFP un oficial al serviciilor medicale. ‘In atac au fost ucise…

- Parlamentul de la Bagdad l-a desemnat marti pe Barham Saleh ca presedinte al Irakului, informeaza DPA si AFP preluate de Agerpres. Saleh, in varsta de 58 de ani, reprezentant al Uniunii Patriotice a Kurdistanului (UPK), fost vicepremier al Irakului si premier al Kurdistanului, a obtinut 219…

- Intr-un comunicat, UNAMI a adaugat ca 179 de civili au fost raniti in atacuri teroriste si conflicte armate in Irak luna trecuta.Capitala irakiana Bagdad a fost cel mai grav afectata, cu 101 victime civile, 31 de persoane fiind aici ucise si alte 70 ranite, potrivit comunicatului.Urmeaza…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea consulatului american din Basra, invocand "amenintari" pe care le-au atribuit Iranului, dupa manifestatiile sangeroase din acest oras din sudul Irakului, transmite AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dispus "plecarea ordonata" a intregului…

- Iranul a denuntat miercuri acuzatiile "provocatoare si iresponsabile" ale SUA, care au declarat ca Teheranul a jucat un rol in atacurile impotriva reprezentantelor americane in Irak, informeaza AFP preluata de Agerpres. Marti, Casa Alba a acuzat Teheranul pentru "atacuri in special impotriva…

- Un francez si o germana au fost condamnati luni la inchisoare pe viata pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic (SI) de catre Curtea penala centrala din Bagdad, care se ocupa de dosare referitoare la terorism, relateaza Reuters si AFP, preluata de agerpres. Cele doua persoane sunt francezul…