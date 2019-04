FC Viitorul a condus la pauza, dar a pierdut meciul de pe terenul lui CFR Cluj

FC Viitorul a intalnit in aceasta seara, in deplasare, liderul Ligii 1, CFR Cluj, in etapa a saptea a turneului play off din Liga 1.Oaspetii au condus la pauza cu 1 0, insa, la final, victoria i a apartinut echipei din Cluj, care a facut un pas… [citeste mai departe]