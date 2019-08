Statul insular Tuvalu interzice plasticul de unică folosinţă Tuvalu, un mic stat insular din Pacificul de Sud, a interzis incepand de joi plasticul de unica folosinta, adoptand aceasta masura pentru a face fata problemelor generate de acumularile de deseuri pe teritoriul sau de 26 de kilometri patrati, relateaza EFE.



Sticlele de plastic mai mici de 1,5 litri, alaturi de farfuriile, tacamurile si alte ambalaje din acest material se numara printre articolele interzise de Ministerul Mediului, cu scopul a de a reduce cantitatile de deseuri depozitate in groapa de gunoi din Fongafale, capitala insulei.



Masura, care beneficiaza de sprijinul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

