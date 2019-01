Statul împarte 2.300 de euro pentru fiecare beneficiar. Ce trebuie să faci pentru bani In perioada 16 octombrie 2018 - 08 ianuarie 2019, APIA a autorizat la plata pentru Campania 2018 suma totala de 1,694 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara. Efectuarea platii regulare a inceput in data de 1 decembrie 2018 fiind platiti pana in prezent un numar de 702.247 fermieri cu suma totala de 616,07 milioane euro, se arata in comunicatul APIA transmis AGERPRES. Platile vor continua pana la 31 martie 2019, conform graficului stabilit, astfel incat toti beneficiarii sa primeasca banii cuveniti. Platile se efectueaza la cursurile de schimb valutar stabilite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

