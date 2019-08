Statul german îşi revizuieşte opţiunile privind participaţia de 15% deţinută la Commerzbank Berlinul, prin Autoritatea financiara federala, care supervizeaza investitiile statului, a postat o oferta publica privind gasirea unui expert financiar "pentru consultatii legate de participatia detinuta la Commerzbank".



Statul german este cel mai mare actionar al bancii, cu o participatie de aproximativ 15%.



In aceasta perioada actiunile bancii sunt aproape de cel mai scazut nivel inregistrat vreodata, dupa esecul proiectului de fuziune cu rivala Deutsche Bank.



In aceasta perioada actiunile bancii sunt aproape de cel mai scazut nivel inregistrat vreodata, dupa esecul proiectului de fuziune cu rivala Deutsche Bank.

