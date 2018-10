Statul german, fraudat de romani. Prejudiciu de 21 milioane de euro Politistii fac, marti, 69 de perchezitii in 12 judete si Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german.



Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.



Potrivit Politiei Romane, echipe comune de ancheta compuse din politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Judetene Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

