- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar afla luni in drum spre China, pentru al patrulea summit cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters, citand presa sud-coreeana. Cotidianul Hankyoreh, care citeaza o sursa neidentificata apropiata dosarului relatiilor nord-coreeano-chineze, a relatat ca liderul…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare inregistrate la Fondul Monetar International a coborat in trimestrul al treilea la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in timp ce ponderea monedei euro in aceleasi rezerve a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arata datele publicate…

- China a lansat sambata prima sonda care va explora partea intunecata a Lunii, marcand un nou moment de referinta in ambitiosul sau program spatial, a relatat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters, potrivit news.ro.Sonda, numita Chang’e-4, va afectua prima asolizare din istorie pe partea…

- China a avertizat sambata Canada ca vor exista consecinte grave daca nu o va elibera imediat pe Meng Wanzhou, director financiar al grupului Huawei Technologies, numind cazul ca fiind ”extrem de urat”, transmite Reuters.Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, a fost arestata in Canada pe…

- China a oferit Statelor Unite angajamente comerciale suplimentare in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, a declarat luni secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, transmite Reuters preluata de news.ro.Un oficial al Casei Albe a declarat ca Statele Unite se asteapta ca China sa ia…

- Rusia și Argentina au semnat un acord de cooperare nucleara in cadrul summitului G20, in contextul in care China și Argentina sunt deja in negocieri pentru construirea de reactoare nucleare, relateaza Reuters preluata de mediafax Compania de stat ruseasca Rosatom, care se ocupa de construirea…

- Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au programata o intalnire sambata, cu o ocazia cinei de la finalul summitului G20, informeaza agenția de presa Reuters, scrie Mediafax. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante intalniri dintre cei doi lideri. In…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters. Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura…